Sanidad constata 57 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 20,50 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 46,97 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 21 casos con un total de 45.645 casos acumulados y 474 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.405 casos acumulados, 19 más que el día anterior y 246 activos. Lanzarote suma 10 nuevos casos con 6.930 acumulados y 103 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.487 casos acumulados, siete casos nuevos, y 153 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.108 acumulados y 12 casos activos; El Hierro no registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 465 y sus activos son ocho. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 403 y se mantiene sin casos activos.

Hasta hoy se ha realizado un total de 2.157.360 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 4.471 se corresponden al día de ayer.

36 brotes nuevos en la última semana

Canarias registra 36 nuevos brotes en la última semana, lo que supone un nuevo descenso con respecto a los notificados hace siete días que eran 44.

A los 36 brotes nuevos se añaden los que se mantienen en seguimiento, que son 14 contando con los que se han cerrado y los que se añaden de la semana anterior. En total los nuevos brotes suman 199 casos asociados, 12 menos respecto a los notificados la semana pasada, cuando se notificaron 211.

De los 36 nuevos brotes, 13 se han producido en la isla de Gran Canaria, 12 en Tenerife, seis en Fuerteventura, cuatro en Lanzarote y uno en La Palma.

Por ámbitos, se ha notificado 13 brotes sociales, ocho brotes familiares ligados a distintos domicilios, cinco laborales, cinco en colectivos socialmente vulnerables, cuatro educativos y uno sanitario con ramificación social notificado en el Hospital General de Fuerteventura, que afecta a cuatro personas, de los cuales uno es paciente y otro es trabajador del hospital.

La mayoría de los brotes tienen menos de 10 casos excepto tres: uno con 16 positivos en Gran Canaria producido en el ámbito social/familiar y otro en Tenerife con 11 casos asociados notificado en el ámbito educativo. El tercero de ellos se ha producido entre un colectivo socialmente vulnerable en Lanzarote y cuenta con 12 personas afectadas.

Características de los brotes por ámbitos

Esta semana, los brotes sociales, con un total de 13, son los más numerosos si bien todos tienen menos de 10 casos asociados, salvo uno ya indicado anteriormente.

Le sigue en número los vinculados al ámbito familiar, donde se mantiene la tendencia de que se trate de brotes con menos casos asociados y en su mayoría con entre tres y siete afectados y ninguno supera los 10 casos.

Respecto a los cinco brotes laborales, el más numeroso se ha producido en un establecimiento del sector de la restauración de Lanzarote y afecta a ocho personas; otro con siete casos se ha notificado en una empresa hortofrutícola de Gran Canaria; otro con tres afectados vinculado a un buque en Gran Canaria, y dos en Tenerife producidos en sendas empresas de la construcción con seis y tres casos cada uno.

Los brotes relacionados con colectivos socialmente vulnerables son cinco, dos menos que la semana anterior, de los que cuatro tienen relación directa con la llegada de cayucos o pateras con positivos a bordo. De ellos, dos son en Gran Canaria y dos en Lanzarote. El otro brote producido en este ámbito está relacionado con un centro de acogida de Gran Canaria.

De los brotes antiguos en seguimiento, destacan uno educativo con ramificación familiar en Lanzarote, que ya contabiliza 40 casos asociados, otro de origen social con ramificación familiar en Lanzarote, que ya cuenta con 32 afectados, y otro familiar en Gran Canaria que tiene 16 casos.