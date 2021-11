¿Cuáles son los mejores batidos para nuestra vista?

Nacional/ La vista es fundamental para el día a día, un 75 % de la población tiene algún tipo de defecto visual de más o menos importancia.

Los más comunes son presbicia, miopía, astigmatismo, cataratas, hipermetropía, etc. Según los expertos de TKE Home Solutions, la compañía líder en salvaescaleras para el hogar, una dieta rica en vitaminas y nutrientes fortalece la vista y puede retrasar e incluso prevenir ciertas enfermedades visuales. Las verduras y las frutas son fundamentales para ello, pero no siempre apetecen, de hecho, se estima que ha disminuido su consumo en España en más de un 40 % en los últimos cincuenta años. Uno de cada cuatro españoles reconoce que no consume la cantidad recomendada a diario, aunque con la pandemia estos datos están cambiando debido a la preocupación por la salud y la alimentación. En el último año casi la mitad de la población ha cambiado su forma de ver la vida y de alimentarse aumentando la ingesta de frutas y verduras. Los mayores son los que más las consumen, esto es bueno para su visión y para su salud en general. Los problemas visuales más importantes afectan a más del 70 % de las personas mayores de 65 años y el más común de todos es tener vista cansada que afecta a casi el 80 % de las personas mayores de 40 años.