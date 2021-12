El HUC realiza con éxito un simulacro de actuación frente al acceso de un intruso a la instalación radiactiva de Radioterapia

El servicio de Seguridad del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha realizado recientemente un simulacro de acceso de una persona no autorizada al área restringida donde está situada la fuente radiactiva del equipo de telecobaltoterapia, con el objeto de comprobar que el procedimiento establecido es efectivo.

El Cuerpo Nacional de Policía y el servicio de Física Médica y Protección Radiológica participaron en esta actividad en la que se simuló el acceso no autorizado por un interviniente hasta la primera barrera de protección física de la fuente telecobatoterapia del HUC.

A partir de este momento, tras el salto de los dispositivos de seguridad correspondientes, se pusieron en marcha los diferentes protocolos de comunicación y respuesta que conlleva desde la intervención del equipo del vigilantes del centro hospitalario hasta la detención del intruso por los agentes de Policía.

El resultado mostró la eficacia de los sistemas establecidos por Seguridad del HUC así como la coordinación con el Servicio de Física Médica, responsable de la protección radiológica del centro, y con el Cuerpo Nacional de Policía para la de detección de accesos no autorizados a las áreas donde están las fuentes radiactivas así como, los procedimientos que se activan en cuando se detecta dicho acceso no autorizado.

Este tipo de simulacros permiten tener entrenado al personal del hospital implicado en este tipos de sucesos y corregir algunos de los aspectos procedimentales de las actuaciones que hay que llevar a cabo en estas situaciones.