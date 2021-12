La línea del tiempo del HUC recoge los hitos más relevantes en sus 50 años de historia

La primera piedra, la apertura de la Unidad de Coronarias, el primer trasplante renal, la primera intervención de cirugía cardíaca extracorpórea, la apertura de la Unidad de Desintoxicación, la primera intervención por laparoscopia, el primer acelerador lineal o el nacimiento de los primeros gemelos por fecundación in vitro son algunos de los hitos que el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha incluido en la línea del tiempo realizada con motivo de su 50 aniversario.

También se ha incluido la apertura de la Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos, el primer trasplante renopancreas y de donante vivo, la apertura del Edificio de Actividades Ambulatorias y del Hospital del Norte, la publicación de un trabajo de Digestivo en The New England Journal of Medicine así como la primera intervención con el robot quirúrgico da Vinci, la vacuna Covid y la creación de la Unidad de referencia de Metabolopatías Congénitas, más recientes.

Esta muestra incluye la creación del Organismo Autónomo del Exmo Cabildo Insular de Tenerife HECIT, del que dependió el HUC, la del Consorcio Sanitario y la incorporación del centro hospitalario al Servicio Canario de la Salud.

Con esta exposición, ubicada en el hall del Edificio de Actividades Ambulatorias, el hospital completa una serie da actos e iniciativas llevadas a cabo durante este año para conmemorar esta efeméride.