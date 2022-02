Sanidad constata 2.176 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de cuatro personas de entre 77 y los 92 años. Del total de fallecidos, dos se registraron en Gran Canaria, uno en Tenerife y otro en La Palma. Todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 354,97 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 610,91 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma 821 casos con un total de 130.305 casos acumulados y 6.902 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 105.852 casos acumulados, 1.030 más que el día anterior y 8.272 activos. Lanzarote suma 129 nuevos casos con 19.519 acumulados y 389 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 14.351 casos acumulados, con 126 casos nuevos y 1.382 activos. La Palma suma 56 nuevos positivos por lo que tiene 9.497 acumulados y 363 activos. El Hierro suma un nuevo caso, por lo que tiene 1.731 acumulados y sus activos son 20 y La Gomera suma 13 nuevos positivos más, por lo que sus acumulados son 1.712 y tiene 84 casos activos.

Hasta ayer se ha realizado un total de 3.234.414 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 7.406 se corresponden al día anterior.

Actualización de datos en el sistema de registro Epidemiológico

La Dirección General de Salud Pública está realizando una actualización en el sistema de registro ReVeca, de las pruebas diagnósticas mediante autotest, cuyo resultado positivo había sido registrado en los sistemas de información de historia clínica pero no estaban actualizados al completo en la red informática de Epidemiología. El Ministerio de Sanidad, ante la alta transmisibilidad registrada a principios de enero, admitió los autotest positivos como prueba válida para el diagnóstico de la COVID-19. Al no estar autorizados hasta ese momento, los autotest positivos no se podían registrar de forma directa en el sistema informático existente hasta ahora lo que ha provocado un retraso en la notificación de los mismos.

Durante esta semana, se continuará actualizando la base de datos con los casos positivos detectados por autotest pendientes de notificar, lo que afectará tanto al número total de pruebas realizadas como a los casos acumulados y a los activos que haya pendientes de alta epidemiológica, sin que interfiera en los niveles de riesgo de las islas al tratarse en su mayoría de casos ya cerrados.