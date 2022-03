Torres traslada que, en el Consejo de Gobierno de este jueves, "suspenderemos todas las restricciones" por la COVID

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, traslada que, en el Consejo de Gobierno de este jueves, siguiendo los criterios técnicos, "suspenderemos todas las restricciones que quedan en Canarias" por la covid.

Torres subraya que se trata de una suspensión temporal de las medidas con carácter general y de ámbito autonómico que, si las circunstancias empeoran, se podrán reactivar.

Sobre la invasión de Ucrania: "Exigimos el cese inmediato de este ataque y, en nombre de los dos millones de canarios y canarias, digo que basta ya"

Torres destaca la paz como elemento primordial para el desarrollo y condena enérgicamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia

"Volveremos a responder con todo nuestro esfuerzo, con coherencia, serenidad y rigor"

El presidente pide al Parlamento unidad para responder a los efectos económicos sobre Canarias de la invasión de Ucrania. Torres destaca las propuestas realizadas desde Canarias, como la activación de un fondo especial, ayudas al transporte y a la industria, aumentar las subvenciones incluyendo al sector primario, o que los fondos europeos adscritos a endeudamiento sean utilizados, mutualizando la deuda. El jefe del Ejecutivo también remarca la necesidad de asegurar el suministro energético y acelerar la implantación de las energías renovables

Canarias reclama solidaridad obligatoria en la responsabilidad de los menores no acompañados

Torres recuerda que Canarias está acogiendo a familias ucranianas y pidió al Gobierno de España y al resto de comunidades autónomas la misma solidaridad para la acogida de niños y niñas no acompañados que hay en Canarias, que son casi 3.000. Para el presidente "es imprescindible que se eleve a las Cortes una iniciativa que salga de este Parlamento para que la ley obligue a una distribución proporcional en el conjunto del país de los menores no acompañados que llegan, con la implicación de todas las comunidades". El jefe del Ejecutivo pidió en la Cámara que no se use de forma partidista el drama migratorio, que los grupos no entren en el peligroso juego del odio y el racismo de la ultraderecha, y añade que "no podemos normalizar ni pactar ni conseguir el poder con el voto de quien defiende semejantes postulados".

Sobre el conflicto del Sáhara: "La solución tiene que ser justa, duradera y bajo el paraguas de la ONU"

Torres añade que cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa debe ser aceptada tanto por el Frente Polisario y por Marruecos, bajo el paraguas de la ONU. El presidente de Canarias valora el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos como "algo bueno para Canarias" que servirá para que no se produzcan más decisiones unilaterales del Gobierno marroquí con respecto a la integridad y la soberanía territorial; para implementar las relaciones comerciales, o para reforzar el control de los flujos migratorios y evitar más muertes en el mar.

Ángel Víctor Torres: "No vamos a invisibilizar la pobreza frente a otros gobiernos que han negado su existencia"

El presidente de Canarias hace referencia al último informe Foessa, que "refleja una dura realidad que llevamos arrastrando desde hace décadas". El presidente remarca que Canarias ya partía de datos negativos de riesgo de exclusión social antes de la pandemia y que el informe recoge que las Islas están entre las comunidades donde menos ha crecido la exclusión social en los últimos tres años. "No es un consuelo, porque queda mucho por hacer", pero indica que las medidas de protección social "han tenido su efecto como muro de contención. Cáritas ha reconocido los esfuerzos realizados para amortiguar el impacto que ha producido la pandemia".

"Esperamos que en el último trimestre, la Ley de Renta de Ciudadanía sea aprobada en el Parlamento. Con ella podremos llegar a 40.000 familias canarias"

Torres cita esta ley como uno de los compromisos esenciales de su Gobierno, que supondrá un nuevo modelo que equipara a Canarias con el resto de comunidades. Las personas que perciben la PCI pasarán a cobrar automáticamente la Renta de Ciudadanía, que además eleva las cuantías. El presidente explica que los beneficiarios de la Renta de Ciudadanía recibirán la prestación durante el tiempo que dure su situación de vulnerabilidad, al igual que ocurre ahora con la PCI. Torres recuerda que antes de llegar su Gobierno la prestación tenía un límite de dos años.

"Este Gobierno ha tirado de lo público para mantener los servicios básicos esenciales y aumentar la protección social"

Torres recuerda que "en esta legislatura hemos pasado de 6.000 familias que recibían una prestación social, cuando llegamos, a las actuales 30.000 que reciben el Ingreso Mínimo Vital y la Prestación Canaria de Inserción. "Es la mayor cobertura social de la historia, pero debemos seguir mejorando".

Canarias fue en 2021 la segunda comunidad que más expedientes de dependencia resolvió, con un aumento del 10%

El presidente añade que se han resuelto más expedientes a pesar de que se han incluido los que no se habían introducido en el sistema, según se detectó en 2018. Es decir, "a 5.000 personas cuyos expedientes nos encontramos guardados en los cajones".

"Nunca ha habido tantas personas trabajando en Canarias"

El presidente remarca que, al igual que no se puede dar la espalda a los datos que se exponen en el último informe de Cáritas, tampoco podemos obviar que los niveles de empleo han mejorado en Canarias. Torres recuerda que el paro ha descendido hasta niveles de prepandemia y que "hoy tenemos 25.000 parados menos y 75.000 personas más ocupadas que en 2017. Esto se ha conseguido a pesar de todas las adversidades".

"Canarias es hoy una comunidad más preparada para afrontar las crisis"

Ángel Víctor Torres considera que Canarias es hoy una comunidad más preparada, e indica que, en circunstancias normales, la recuperación que ya se está dando se podría consolidar en 2022. El presidente explica que "tenemos una dificultad añadida generada por un conflicto bélico, pero la recuperación ya se había iniciado". A pesar de todas las dificultades, "seguimos trabajando para entregar una Canarias mejor que la que recogimos".

"Con la cautela a que obliga los momentos que vivimos, las perspectivas positivas en el turismo se mantienen"

El presidente expone en su intervención que, a fecha de hoy, a pesar de la inestabilidad generada por la situación internacional, no se están produciendo cambios en la tendencia positiva de las reservas turísticas. Ni para Semana Santa ni para verano. Pero remarca que "todo depende, desgraciadamente, de cuánto tiempo dure el conflicto en Ucrania".

El presidente traslada que, antes del Día de Canarias, se podrá firmar el fin del conflicto del Convenio de Carreteras

Torres subraya el compromiso de su Gobierno para que pronto se firme con el Gobierno de España dos acuerdos que acaben definitivamente con el conflicto judicializado de carreteras. El presidente explica que, por un lado, se firmará una adenda con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para incluir en el actual convenio (anualidades de 2026 y 2027) los 407 millones de euros de obra no ejecutada. Y, por otro lado, una firma con el Ministerio de Hacienda para que en 2023 se incluyan en los presupuestos las cantidades restantes de la obra ejecutada, que suman más de 228 millones de euros.

"Entregaremos este año entre 400 y 500 viviendas"

Esas viviendas son de obras que en estos momentos están acabadas o semiacabadas, pero el presidente añade que este mismo año se iniciará la construcción de nueva vivienda después de 10 años.

La contribución de las energías renovables ha pasado de menos de un 8% en 2017 a prácticamente el 20% en 2021

El presidente indica, además, que Canarias ha logrado cuadruplicar su potencia fotovoltaica para autoconsumo en esta legislatura, pasando de 186 instalaciones en 2019 a 2.000 en el año 2021. Torres remarca la importancia de la Declaración de Emergencia Climática al principio de la legislatura y la elaboración de la Ley de Transición Ecológica, que ya está en el Parlamento. "Este Gobierno llegó en 2019 con una hoja de ruta clara y nos hemos comprometido a hacer lo posible para que Canarias sea un territorio libre de emisiones en el año 2040, diez años antes de lo que establecen Europa y España", apuntó. Además, señaló que, con proyectos como el desmantelamiento de la refinería para redefinir el espacio urbano de Santa Cruz o el Salto de Chira de Gran Canaria, las Islas se convierten en un claro referente de sostenibilidad.

"Nuestro objetivo es crear, entre este año y 2025, 3.879 plazas públicas en escuelas infantiles municipales y en centros dependientes de la Consejería"

El presidente de Canarias reafirma el compromiso de su Gobierno por la educación de 0 a 3 años, con la meta de alcanzar un total de 9.369 plazas públicas en el curso 2024/25. Torres recuerda el hito que ha supuesto reducir la tasa de abandono escolar del 18% al 11% en 2021, "el mayor descenso desde 2002 y el más pronunciado del país".

En 2022 se van a habilitar más camas públicas que en los últimos 15 años

Torres adelanta que este verano el Servicio Canario de la Salud dispondrá de tres nuevos edificios polivalentes con 342 camas hospitalarias en total. Se trata de los edificios anexos al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, y del Hospital Juan Carlos I, en Gran Canaria, y el José Molina Orosa, en Lanzarote.

El presidente adelanta que el Gobierno sacará adelante la Ley del Sistema Público de Cultura

Será la primera ley de cultura que establezca un sistema coordinado con cabildos y ayuntamientos y que blinde la cultura en los presupuestos autonómicos.

El próximo mes se constituirá una Mesa de Diálogo para abordar el abuso de temporalidad

El objetivo es marcar procedimientos unificados junto a los cabildos y los ayuntamientos canarias para resolver la contratación en abuso de temporalidad en la Administración pública. El presidente se compromete a poner todo el empeño para que en diciembre estén las plazas identificadas, disponer en diciembre de este año de las bases y una convocatoria, y tener resuelto el problema en diciembre de 2024.

"El escudo social activado en La Palma no tiene precedentes"

Las ayudas a La Palma superan ya los 367 millones de euros. Ángel Víctor Torres asegura que nunca se ha actuado tan rápido como en esta emergencia. "Soy consciente de la urgencia y de que la mínima espera para quien lo ha perdido todo es, ya de por sí, dolorosa. Pero les aseguro que todas las administraciones están poniendo el máximo de su parte para que las ayudas sigan llegando".