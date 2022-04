Los profesionales sanitarios y pacientes, en contra de volver permitir fumar en terrazas en Canarias

Reclaman declarar de forma permanente las terrazas de la hostelería sin humos y sin aerosoles de cigarrillos electrónicos. Levantar la prohibición de fumar en las terrazas es un paso atrás sin sentido. Proteger la salud de todos los ciudadanos es una obligación que tienen las Comunidades Autónomas. El derecho a la salud está por encima de todo.

La población infantil y no fumadora quedó protegida y a salvo de los efectos nocivos del humo del tabaco. Retirar la medida de prohibición de fumar en terrazas, tendrá un gran impacto para la salud física y mental de la población canaria y de sus visitantes.

La eliminación de la prohibición de fumar en terrazas supone perder la oportunidad de luchar contra la pandemia del tabaquismo, que mata a más de 60.000 personas al año en España, una cifra incluso superior a los muertos por COVID-19 en nuestro país.

Esta iniciativa está liderada en España y en nuestra comunidad autónoma por la asociación ciudadana Nofumadores.org, desde donde luchan por el derecho a vivir una vida sin humo de tabaco ni aerosoles.

Organizaciones participantes:

El Colegio de Médicos de Las Palmas, Colegio de Dentistas de Las Palmas, Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET), Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco / Instituto Catalán de Oncología (ICO), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP), Coordinador de la Iniciativa Ciudadana XQNS para la mejora de la Ley de Tabaco en España, Asociación ciudadana Nofumadores.org y Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC), Action on Smoking & Health (ASH), FACUA Consumidores en Acción y European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP).