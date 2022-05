Sanidad Exterior recibe una distinción especial en los Premios Puertos de Las Palmas 2021

Canaria/ El servicio de Sanidad Exterior integrado en la Delegación del Gobierno en Canarias ha recibido una distinción especial en los Premios Puertos de Las Palmas 2021, que hoy se entregan en el almacén logístico del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas en Las Palmas de Gran Canaria.

Este galardón, que recupera su acto institucional de entrega tras el parón por la pandemia de la Covid-19, llega como reconocimiento de la comunidad portuaria al trabajo y compromiso del personal de Sanidad Exterior del Gobierno de España, particularmente en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.



"Una de las lecciones más importantes que hemos aprendido de esta pandemia, y que no ha hecho sino reforzar nuestro convencimiento, ha sido la importancia de la sanidad y los servicios públicos para garantizar el más fundamental de los bienes del ser humano: la vida. El personal de Sanidad Exterior ha sido determinante en el control de la Covid-19 en los últimos dos años y, por ello, este reconocimiento es tan merecido", afirma el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.



"Como delegado del Gobierno no puedo sino sumarme a este reconocimiento a quienes han trabajo sin descanso, especialmente en los dos últimos años, para frenar la expansión de enfermedades, en este caso la Covid-19. A todas y todos nuestros trabajadores de Sanidad Exterior, no solo en la provincia de Las Palmas, sino también en la de Santa Cruz de Tenerife, quiero darles las gracias. Y gracias también a la Autoridad Portuaria de Las Palmas por haber materializado este reconocimiento con una distinción especial", añade.

Junto a Sanidad Exterior, ha recibido también la distinción especial de los Premios Puertos de Las Palmas 2021 el Servicio Canario de la Salud (SCS) de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, en la categoría de Premio a la Vida Profesional en el Entorno Portuario, han sido premiados, entre otros, Pedro Mederos y Rafael Pastor, capitanes marítimos de Las Palmas ya retirados.

