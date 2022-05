El HUC participa en una reunión sobre el abordaje del cáncer de mama en el archipiélago

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha participado en el encuentro SOLTI Scientific Outreach Canarias 2022 para reflexionar sobre la actualidad del cáncer de mama en la región. El encuentro, "Toma de decisiones en enfermedad luminal: qué hacer mañana en la consulta", se ha centrado especialmente en el abordaje presente y futuro de la enfermedad luminal y, celebrado en formato presencial, ha sido coordinado por la Dra. Josefina Cruz, oncóloga del centro hospitalario y por la Dra. Meritxell Bellet, miembro de la junta directiva de SOLTI.

Canarias registra más de 11.000 nuevos casos anuales de cáncer, de los cuales en torno a 1.400 son de mama. El cáncer de mama seguido del de colon y recto son los más frecuentemente diagnosticados en mujeres; sumando el 42% del total de tumores en las mujeres según los datos del Registro Poblacional de Cáncer de Canarias de 2021 comunicados por la Consejería de Sanidad. Según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en España se diagnosticarán más de 34.000 nuevos casos de cáncer de mama en 2022.

Tras dos años marcados por la Covid-19, Canarias ha conseguido recuperar la normalidad en el tratamiento del cáncer de mama integrando algunas mejoras que llegaron como consecuencia de la pandemia y que han permanecido para optimizar la práctica clínica diaria.

Según la Dra. Josefina Cruz: "Canarias ha conseguido reducir un 50% las visitas presenciales de los pacientes de cáncer de mama a los hospitales: hemos creado un circuito generalizado para que los pacientes en tratamiento activo y, sobre todo, aquellos a los que se administra tratamiento oral, puedan hacerse las analíticas el día antes de la visita en sus propios centros de salud e intentamos que la mayoría de los controles analíticos sean telefónicos. Esto se traduce en un aumento de la calidad de vida de pacientes y familiares -que evitan desplazamientos innecesarios y tiempo de espera en el hospital- y un descongestionamiento de los hospitales".

Canarias apuesta por la oncología de precisión

Las plataformas genómicas se han convertido en herramientas esenciales en el abordaje del cáncer: aportan información biológica del tumor que es clave para predecir si un tratamiento con quimioterapia va a resultar o no beneficioso para cada paciente, teniendo en cuenta las características concretas de su enfermedad.

A día de hoy, Canarias ya garantiza para todas las pacientes de cáncer de mama independientemente de su localización geográfica concreta acceso un test genómico único -Endopredict- que otorga al archipiélago independencia en la realización de la prueba y en la obtención de resultados. "No tener que derivar a los pacientes fuera del archipiélago canario ha acortado la toma de decisiones terapéuticas a menos de una semana frente a las hasta tres semanas anteriores; una reducción de tiempo que es sustancial en la evolución y pronóstico de la enfermedad", afirma la Dra. Cruz.

La decisión del comité médico de someter a una paciente a test genómico se realiza después de la operación. "Antes de que tuviéramos acceso a la plataforma en Canarias, tras esta decisión los pacientes eran derivados fuera y había que esperar hasta tres semanas hasta la obtención de los resultados que determinan si debemos o no tratarlas con quimioterapia; una suma de tiempo que jugaba en contra de la eficacia del propio tratamiento, pues, tal y como demuestran diferentes estudios, el momento adecuado para empezar la adyuvancia es pocas semanas después de la cirugía, pasado ese lapso se va perdiendo eficacia", añade la Dra. Cruz. Actualmente todas las determinaciones de plataformas genómicas se centralizan en Gran Canaria y Tenerife.