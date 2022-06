La pésima gestión sanitaria del Gobierno de Canarias

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), "consideramos que ya está bien de falsedades declarando que la Sanidad Canaria es magnífica y que va por buen camino. Con el nuevo Gobierno "PROGRESISTA" se levantaron las esperanzas perdidas durante muchísimos años, pero en una legislatura que está dando los últimos coletazos la desilusión por el fracaso total es una realidad y no es de extrañar, pues se ha escogido para dirigirla a los mismos elementos humanos que han llevado, desde hace años, a la Sanidad Canaria a estar en la cola de todas las CCAA."

Analizando algunos datos del Informe nos encontramos que a nivel global "hemos bajado un puesto y somos la 3ª comunidad autónoma por la cola, desde 2009 estamos abonados a los últimos puestos y la mayoría de los años en último o penúltimo lugrar."

"Si hablamos de FINANCIACION Y RECURSOS, tenemos unos presupuestos per cápita insuficientes, en el puesto 12 de 17, en camas públicas la 13 de 17, en quirófanos 13 de 17, en médicos especialistas 11 de 17, en médicos de AP 15 de 17, en enfermería de AP 13 de 17."

En GASTO FARMACEUTICO, en el Hospitalario "estamos siendo los 3º de mayor gasto y somos los7os que más lo hemos aumentado."

"En OPINION CIUDADANA, SOMOS LOS ULTIMOS EN SATISFACION DE SERVICIOS RECIBIDOS Y DE FUNCIONAMIENTO Y LOS PENULTIMOS EN SATISFACCION GLOBAL."

"En LISTAS DE ESPERA, en AP los 12 de 17, en demoras quirúrgicas esperamos una media de 144 días, somos los 6os que más esperamos y en consultas para un especialista esperamos una media de 118 días, los que más espera tienen de todas las CCAA."

"En cuanto a las PRIVATIZACIONES, somos la 3ª CCAA más privatizada."

"Estos son alguno de los datos más relevantes, para completar información los remitimos al informe anual de la FADSP (Informe servicios sanitarios de las CCAA 2022 - FADSP) publicado el pasado mes de mayo. De todo lo dicho podemos sacar en conclusión que hay un déficit terrible de gestión, de financiación y si hacemos un recorrido histórica una falta de voluntad política de solucionar los problemas de la Sanidad y Salud Pública de Canarias. Así mismo, podemos concluir que el problema se ha hecho estructural por la desidia política de más de 10 años."

"Así que de "PROGRESISTA" nada y más si como se ha conocido en los últimos días han disminuido los presupuestos de Dependencia en más de un 24% que se traduce en una reducción de más de 40 millones de euros."

"Así nos va con una Administración para la que el ciudadano de a pie no existe, solo existe, por lo visto, el empresariado y el negocio de las concertaciones y contrataciones que de "PROGRESISMO" no tiene nada. Con ese término ya podrán intentar engañar a personas muy despistadas, a la ADSPC no, desde luego, y como se indica en el Informe de la FADSP tampoco a la ciudadanía canaria, para la que nuestra sanidad es la última en el indicador de valoración ciudadana."

"Ahora se acerca el momento de escuchar sus nuevas promesas y las falsas verdades ya que estamos a las puertas de unas nuevas elecciones, han perdido la credibilidad, como se refleja en otra encuesta de valoración ciudadana, la del CIS."

"Tranquilos, ya viene El Carnaval y es tiempo de disfraces y máscaras, pero no cuela la de "PROGRESISMO", de eso nada, sí la de "CONTINUISMO", de eso mucho."

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias