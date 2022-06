La Unidad de Asma del HUC, acreditada como Unidad Especializada por la SEPAR

La Laguna/ Esta certificación avala su trabajo de mejora continua de la atención sanitaria que ofrece a sus pacientes.

La Unidad de Asma del servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha sido acreditada por el Comité de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) como Unidad Especializada de Asma.



La SEPAR distingue tres niveles de acreditación (básica, especializada y especialidad de alta complejidad) de acuerdo con el cumplimiento de una serie de criterios estandarizados.

Uno de los aspectos que más valora la SEPAR es el trabajo en equipo multidisciplinar, con la participación de distintas especialidades siendo imprescindible la enfermería especializada, lo que facilita un manejo clínico más completo de los pacientes asmáticos más graves.

Para la Dra. Hemily Izaguirre, neumóloga responsable de esta Unidad "contar con esta acreditación supone dar paso adelante y ofrecer al paciente asmático un enfoque clínico personalizado, completo e integral, que permita reconocer sus necesidades individuales y adaptar el tratamiento a sus características propias, no solo tomando en cuenta su tipo de asma, sino también las comorbilidades coexistentes que puedan tener influencia en el control de la enfermedad con el objetivo final de mejorar su calidad de vida."

Señala también que "esto es posible gracias a la implicación de profesionales de otras especialidades como son Otorrinolaringología, Farmacia Hospitalaria y Enfermería. Estoy convencida que la colaboración con profesionales de otras disciplinas es fundamental, es por ello, que estamos dando los primeros pasos en mejorar la comunicación con los neumopediatras para transición a neumología de adultos y con los médicos de Atención Primaria, con la incorporación de la teleasistencia médica y así lograr una continuidad asistencial del paciente asmático".

Asma

El asma es una enfermedad crónica, altamente prevalente que afecta aproximadamente a tres millones de personas en el mundo y tiene un gran impacto no solo en los pacientes sino también en la sociedad en términos de calidad de vida, absentismo laborar y escolar, consumos de recursos (consultas, hospitalizaciones) y muertes.

El asma se puede clasificar de muchas maneras, alérgico o no alérgico, de inicio en la infancia o inicio en la edad adulta, y desde el punto de vista clínico, puede ser intermitente, persistente leve, moderado o severo, basándose fundamentalmente en los síntomas, diurnos y nocturnos, que tiene el paciente. Cada nivel de gravedad determinará la necesidad de distintos tratamientos, considerándose que el asma está bien controlado cuando el paciente tiene una calidad de vida lo más cercana posible a un sujeto sin enfermedad.

Otra situación es el asma grave de difícil control, en el que a pesar de realizar un tratamiento adecuado e intentar controlar los factores desencadenantes de las crisis (en los alérgicos a animales evitar su contacto, en los alérgicos a pólenes evitar la gran floración, etc.) no se controla la enfermedad. Estos pacientes, a pesar de ser el 10% de los asmáticos, son los que tienen mayor morbimortalidad.

Cuando se dispone de una Unidad de Asma se maneja al paciente de una forma mas estructurada y organizada y de forma multidisciplinar con lo que se optimizan los recursos y se consigue en la mayoría de los casos el control de la enfermedad.