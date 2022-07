El cambio climático supone la mayor amenaza para la salud humana y la del planeta

En el entorno de las I Jornadas Cambio Climático y Salud, organizadas por el Colegio de Médicos de Las Palmas, ponentes de alto nivel, de carácter internacional, nacional y regional, analizaron los retos a los que se enfrenta la administración pública, el área científica, el médico y el sistema sanitario.

La producción de energía es la principal fuente de emisiones causantes del cambio climático, así como uno de los principales riesgos para la salud. Pero también lo es el sector sanitario, a pesar de su papel benefactor, si se considerara un país a nivel global, sería el quinto emisor del mundo.

El objetivo de estas jornadas es involucrar a los agentes claves dentro del ámbito sanitario para trabajar conjuntamente ante las repercusiones que el cambio climático tiene sobre la salud humana

Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, inauguró las Jornadas destacando sobre la crisis climática y la polución, que "en su mayor medida, tienen origen antropogénico, es posible enfrentarse a ellas y controlarlas". Por tanto, "esa lucha", continuó "se convierte en medicina preventiva y, como tal, en un deber ético del médico".

El objetivo de las jornadas es de una especial relevancia en la educación y la práctica de la medicina. "Los clínicos deben estar informados sobre el peligro sanitario que conlleva el deterioro del medioambiente", comentó, y añadió, "es más, deben estar preocupados y transmitir su preocupación a los pacientes". "Si la población nota la preocupación de los médicos, también se preocupará", destacó Pedro Cabrera.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, clausuró las Jornadas, se conectó con los asistentes virtualmente. Excusó su ausencia por motivos de agenda de Estado. Agradeció la implicación de los médicos y los agentes clave sanitarios en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, destacó que "esta emergencia es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como país". Y detalló que dentro del futuro plan estratégico de medioambiente y salud se encuentra como "acción prioritaria la descarbonización del sistema sanitario".

Finalmente, la ministra reconoció el liderazgo de Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, en la "iniciativa valiente y pionera" de la Alianza Médica contra el Cambio Climático.

Josep María Antó Boqué, Copresidente Lancet Countdown Europe, catedrático en la Universidad Pompeu Fabra y miembro destacado de la ISGlobal −patrocinada por dos universidades catalanas, la Generalitat y la Fundación La Caixa− participó con la presentación Nuestra salud, nuestro planeta.

La acción que precisa la salud de nuestro planeta, y por lo tanto nuestra salud, es "de máxima urgencia", alertó Josep M. Antó. Y explicó que debemos ser muy conscientes que "somos un factor de riesgo". Analizó la era del antropoceno y cómo ha provocado grandes impactos: cambio climático y crisis de la diversidad biológica. Estos nos llevan a una escala de riesgos para la salud humana y del planeta "impredecibles", comentó el catedrático de la Pompeu Fabra.

"La humanidad se enfrenta a un reto no antes visto: debe cambiar para que lo que es bueno para la salud humana lo sea también para el planeta". Y concluyó, la salud humana y la salud del planeta deben ir juntas".

Fernando Valladares, biólogo de formación, se ha dedicado a la ecología dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ante el número creciente de emisiones, lanzó un mensaje concluyente: "Es evidente que no avanzamos, llevamos 50 años mareando la perdiz climática".

Continuó destacando que "hay alternativas tecnológicas que ya existen que se pueden usar", pero, alertó que "no se puede esperar, hay que actuar ya. Es urgente utilizar las que ya hay y cumplir todos los protocolos firmados". Destacó que "de nada sirve incumplir de forma constante, incluso aumentar las emisiones paulatinamente".

Las soluciones, expuso, "tienen que estar basadas en la naturaleza y en las personas. Es decir, hay que acomodar nuestros proyectos a la naturaleza, aplicando soluciones respetuosas y poner la salud delante de todo. En el ámbito local se puede cambiar sustancialmente". Valladares no deposita esperanza en la voz política actual, "las medidas milagro no existen por mucho que se anuncien a bombo y platillo, las matemáticas no entienden de hipocresías organizadas".

Por su parte, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez Hernández, destacó la importancia de este tipo de jornadas centradas en la divulgación sobre los efectos del cambio climático en el territorio y sobre la salud de la población. "Desde el Gobierno de Canarias somos plenamente conscientes de esta problemática y, por ello, desde inicio de la legislatura trabajamos en un esquema de leyes y normas que nos ayudarán a adaptarnos a estos drásticos cambios en nuestro planeta. El primer fruto de estos trabajos lo veremos este mismo año con la aprobación de la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética y sus diferentes instrumentos de gestión, una norma que ha contado con la mayor participación de Canarias en un proceso de este tipo y que será la ley autonómica más vanguardista en esta materia", añadió.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, detalló las afecciones sobre la Isla como consecuencia del cambio climático, ya que "empiezan a ser significativas". En concreto, puntualizó: desvíos de los alisios hacia el este con el riesgo de cambios serios en el clima; calentamiento de nuestras aguas con la aparición de riesgos ligados a la tropicalización del clima; aumento del nivel del mar; periodos prolongados de sequía y calimas y precipitaciones intensas; aparición de enfermedades tropicales; aumento del riesgo y de los efectos de los grandes incendios forestales; aumento de nuestra temperatura por encima de la media.

Todos estos efectos, alertó el presidente del Cabildo, tienen "un impacto muy grave sobre la salud física y psíquica de las personas que vivimos en estas islas". Por este motivo, destacó el papel del conjunto de los profesionales médicos, ya que "constituyen un sector muy determinante para agilizar el cambio de mentalidades y conductas sostenibles".

Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud, desveló los proyectos de descarbonización en el área que dirige. En concreto, a través del proyecto Salud Zer0 emisiones 2030, "se trabaja para la generación de hidrógeno y oxígeno a partir de energías renovables", anunció. En un ambicioso proyecto, en la que implica energía eólica marina, "se fabricará hidrógeno limpio como fuente de energía para un centro hospitalario y oxígeno limpio, para uso medicinal", detalló Conrado Domínguez.

A su vez, "se pondrá en marcha próximamente un proyecto piloto novedoso que alimentado por energía solar fabricará, a su vez, oxígeno de uso medicinal e hidrógeno verde para dar energía y calor a un centro sanitario".

► Las I Jornadas Cambio Climático y Salud es una acción que pertenece a la iniciativa nacional Alianza Médica contra el Cambio Climático, bajo el paraguas del Consejo General de Colegios de Médicos de España. La coordinación nacional de la misma la lidera Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas.