"El aeropuerto Tenerife Sur sin servicio médico"

Tenerife/ Este pasado viernes 22 de julio de 2022, en horario diurno (08:00 a 20:00), el sábado 23 de julio, en horario nocturno (20:00 a 08:00), el Aeropuerto Tenerife Sur ha dejado descubierto el servicio médico y, este 24 de julio, tampoco hay servicio médico en el periodo de 08:00 a 20:00 horas, con lo que esta labor de asistencia y protección a los pasajeros y usuarios, a la que está obligado el aeropuerto a prestar por su categoría, ha dejado de prestarse durante ese tiempo, corriendo el riesgo de que algún pasajero o usuario pueda fallecer, derivar en lesiones graves o empeoramiento de su salud como consecuencia de no recibir asistencia médica en el aeropuerto.

Esta no es una situación puntual sino que se ha producido ya en ocasiones anteriores este mismo año y trae causa en la incorrecta planificación de los recursos humanos de dicho servicio, al punto que de un total de seis médicos, que son los que la empresa ha determinado que son necesarios para prestar dicho servicio, se ha visto reducido este semana a sólo tres. Lo cierto es que AENA ha dejado de cubrir una baja de larga duración ( más de seis meses ya) de uno de los médicos del servicio, tampoco ha previsto tener personal de reserva para cubrir las bajas de corta duración y/u otro tipo de ausencias, ya que, al menos desde el año 2016, no se realiza una bolsa de contratación para este servicio. Inclusive, plazas de jubilación no se han cubierto por este hechoPor otra parte, el personal médico está realizando todos los meses horas extras de forma habitual, lo que conlleva una sobrecarga de trabajo para todo el colectivo que está derivando en situaciones de estrés y cansancio permanente del personal de dicho servicio, agravado por la práctica de la empresa de denegar de forma sistemática los descansos generados por las horas extras realizadas.Esta situación se da también en otros servicios esenciales para el funcionamiento del aeropuerto como el de los técnicos de mantenimiento aeroportuario, en el que también se están dejando turnos sin cubrir y, en casi todos los puestos unipersonales del aeropuerto, la empresa obliga a realizar horas extras pero se niega luego a compensarlas en tiempo libre.De toda esta problemática y de las consecuencias de ello, se ha venido advirtiendo por parte de la representación laboral desde hace tiempo, exigiendo y proponiendo soluciones que la empresa se ha negado a adoptar.

Sección Sindical UGT-Grupo Aena