Santa Cruz de Tenerife/ En 2021 la tasa de estos profesionales dobla la recomendación de los organismos internacionales.

La Organización Mundial de la Salud recomienda la existencia de un dentista por cada 3.500 habitantes, cifra en la que sitúa la tasa para una atención adecuada de la salud oral de la población. La provincia de Santa Cruz de Tenerife, según datos de la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados en 2021 del Instituto Nacional de Estadísta (INE), duplica esa cifra, con una tasa de 2,4 dentistas para cada 3.500 habitantes.



El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife alerta de que, en los últimos diez años, el número de dentistas de la provincia tinerfeña ha aumentado un 40%. Si bien, en 1999 se rozaba la cifra recomendada, con una cifra de 1,22, año tras años iba subiendo el número de colegiados, hasta llegar a los dos dentistas cada 3.500 habitantes, en 2013. Esta tasa ha seguido subiendo, tanto en el ámbito nacional, como en la provincia tinerfeña. De los 279 colegiados en 1999 se ha llegado a la cifra actual (a fecha 31 de diciembre de 2021) de 757, con 2,4 dentistas por cada 3.500 habitantes.

Consecuencias

La existencia de más recursos humanos en salud oral de los necesarios puede derivar en efectos no deseables para la salud bucodental, entre ellos, la necesidad de emigrar a otros países europeos una vez formados en nuestro país, lo que supone un coste de formación que no revierte luego en la sociedad española. Se da la circunstancia de que la población española es una de las que menos visita al dentista, con la frecuencia necesaria para su salud bucodental, con una media de 0.7 habitante/año.

Tanto el Consejo General de Dentistas como el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife llevan años insistiendo a las autoridades en la necesidad de establecer un número clausus para acceder a la carrera de odontología. Tal como explica el Consejo General de Dentistas de España, de las 206 facultades de Odontología europeas, 24 son españolas y, de las 26 facultades privadas existentes, 12 están en nuestro país (un 46%).

Por otra parte, en relación a la nueva Ampliación de la Cartera de Servicios en atención bucodental, tanto el Consejo como el Colegio de Dentistas de la provincia tinerfeña continúan recomendando el aumento de la plantilla de dentistas que trabaja en Atención Primaria, ya que la cifra actual de cerca de 1.200 profesionales no podría asumir gran parte de los objetivos fijados en el nuevo Plan del Ministerio de Sanidad.