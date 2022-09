El COP tinerfeño lanza una campaña para prevenir a la ciudadanía de la falsa psicología y ante el intrusismo

La campaña consiste en diversos carteles y cuñas de radio que reflejan situaciones en que alguien de nuestro entorno nos aconseja al expresar un malestar o posible problema psicológico. Y el mensaje final es acudir al profesional si se necesita terapia psicológica.

Así lo explica la decana actualmente en funciones del COP tinerfeño (por estar el Colegio en proceso electoral), Carmen Linares, que advierte de que "la psicología es una de las profesiones con mayor intrusismo, por una parte, y en la que es fácil ver pseudociencias y pseudoterapias. Y también están personas en nuestro entorno que juegan a ser psicólogos o psicólogas, y se atreven a dar "consejos", lo que no hacemos los psicólogos. No es nuestro papel. Nuestra profesión está basada en los estudios y en la evidencia científica. Es una disciplina que requiere años de formación y especialización, por lo que no podemos permitir que cualquiera pueda hacer de psicólogo".

También es habitual que personas con formación en disciplinas que nada tienen que ver con la psicología ofrecen distintas "terapias". "Claramente un peligro, si alguien presenta sintomatología depresiva o ansiosa o cualquier otro trastorno mental", alerta Carmen Linares.

Tenemos que recordar que está creciendo el número de personas con ansiedad y depresión, por lo que en este escenario el mensaje del COP tinerfeño es claro. No se puede jugar con la salud de las personas, y hay que acudir al profesional especialista ante estos problemas psicológicos.

No obstante, acudir a terapia no implica necesariamente un problema mental o emocional. Es una decisión responsable, porque implica un deseo de mejorar, de cambiar y de fortalecer nuestra salud integral.

Beneficios de ir a terapia

Por citar solo algunos beneficios, acudir a terapia nos ayuda en el autocuidado, a aprender a regular y gestionar las emociones, conocernos mejor y fortalecer nuestra autoestima y a comprender lo que nos pasa. También a desarrollar nuevos hábitos, llevar una vida más sana, ordenar nuestros pensamientos, aclarar ideas y resolver conflictos (de pareja, con la familia...). En general, a reequilibrarnos.

Obviamente, esto requeriría una mayor facilidad para acudir a los psicólogos y psicólogas desde Atención Primaria, en los centros de salud, añade Carmen Linares. "Es una lucha de este Colegio que en breve va a tener resultados, con la presencia de profesionales de la psicología".

Por otra parte, la decana en funciones recuerda que el Consejo General de la Psicología ha reclamado la regulación de la psicoterapia para una definición de competencias, de requisitos de formación y de límites en la práctica que garanticen la calidad de las intervenciones y la seguridad de las personas que acuden en busca de ayuda. Más allá de cómo aparece en el Sistema Nacional de Salud, en donde se hace una definición muy genérica, tal y como se dijo en las III Jornadas Nacionales de Psicoterapia.