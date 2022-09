El SEMCA hace un balance muy positivo de las asambleas que se vienen produciendo en los diferentes servicios hospitalarios de toda Canarias

Santa Cruz de Tenerife/ La Mesa de Confluencia hace un balance muy positivo de las primeras convocatorias de asambleas que se vienen produciendo en los diferentes servicios hospitalarios, desde hace dos días.

La preocupación de los médicos y facultativos temporales por las decisiones que sobre los baremos puedan tomarse a sus espaldas, es palpable y se refleja en el aumento del tráfico de mensajes en WhatsApp y otras redes sociales. Las asambleas por servicios o secciones hospitalarias seguirán sucediéndose a lo largo de los próximos días.



De no recibir respuesta de la administración canaria en breve, los médicos en abuso de temporalidad (tres cuartas partes de la plantilla total de médicos y facultativos), iniciarán acciones que estarán plenamente justificadas, con el propósito de incrementar la presión sobre los responsables de una decisión que, únicamente, es política, y no técnica. Se acabaron las excusas y los tiempos de espera. O nos muestran una solución satisfactoria ahora, o habrá consecuencias.

No vamos a esperar de brazos cruzados cuando en otras comunidades autónomas ya se ha legislado adecuadamente para proteger a sus empleados públicos, mientras aquí se sigue dejando pasar el tiempo y, al parecer, esperando por no se sabe qué decisiones que salen de Madrid. La autonomía legislativa de Canarias es plena para resolver este asunto y no se tolerarán más fintas ni escapismo.