Médicos del Mundo Canarias presenta la campaña "Nuestro cuerpo, placer y deseo importan"

Más de 4.000 jóvenes y adolescentes han participado desde 2019 en los proyectos de educación afectiva y sexual que llevamos a cabo por Médicos del Mundo Canarias. Fruto de esta labor, el equipo de la ONG sanitaria ha identificado que son las violencias sexuales, el respeto a los cuerpos de las mujeres y el consentimiento y placer de las mujeres algunos de los temas sobre los que estos chicos y chicas más demandan trabajar. Las y los participantes también han hecho hincapié en la presión estética que sufren las niñas y adolescentes a temprana edad."Desde hace algunos años realizamos un proyecto de Derechos Sexuales y Reproductivos con jóvenes, principalmente en centros educativos, impartiendo talleres de prevención de las violencias sexuales. En este tiempo constatamos a través del diálogo con las y los jóvenes que entre las chicas hay normalización de ceder a prácticas que no desean por vergüenza, por culpa, por miedo a no gustar... y entre los chicos existe normalización de insistir en prácticas a las que ellas se niegan", explica la presidenta de Médicos del Mundo Canarias, Elena Lugli.

"Nuestro cuerpo, placer y deseo importan", como lema, hace alusión al respeto y a la importancia del placer mutuo y del deseo en la sexualidad de las mujeres para construir relaciones sanas, saludables y libres de violencias.

Visibilizar el derecho al placer de las mujeres

Según explica Elena Lugli, el lema escogido para esta campaña "va al núcleo que las violencias sexuales, que es la invisibilización y la negación del derecho al placer de las chicas y mujeres". "Pretendemos visibilizar la importancia del reconocimiento del placer de las chicas como forma de prevención de las violencias sexuales: si mi placer importa, me doy derecho a decir que no, sin culpa; si su placer importa, no voy a insistir, solicitar, exigir, forzar, pagar por... prácticas que sé que no desea y no conectan con su placer", ha añadido.

En el diseño, realización de la imagen y conceptualización de esta campaña -que se enmarca en el proyecto "Educación sexoafectiva por una escuela canaria libre de violencias machistas" y cuenta con la financiación del Gobierno de Canarias- han participado mujeres jóvenes que forman parte del voluntariado de Médicos del Mundo y participan activamente del trabajo con jóvenes en espacios educativos formales y no formales sobre igualdad.