La Asociación Española Contra el Cáncer celebra su segundo congreso para pacientes y familiares

En el congreso participarán especialistas en todos los campos de actuación del cáncer como oncólogos, investigadores, psicólogos, voluntarios, dietistas, trabajadores sociales, personal de enfermería, fisioterapeutas o especialistas en estética. Todos ellos intentarán dar respuesta a las diferentes problemáticas que afectan a los pacientes oncológicos y sus familias, una enfermedad que cada año suma 285.530 nuevos casos en España y unos 12.000 en Canarias.

La jornada está específicamente focalizada en el paciente y sus familias, por lo que la voz de los pacientes y su entorno tendrán especial protagonismo. La primera mesa redonda del día 'La voz de los pacientes' contará con siete testimonios (uno por isla) que compartirán libremente su experiencia y las singularidades o problemáticas de la atención oncológica en cada una de las islas. Para los pacientes y familiares es muy importante compartir con otras personas en su misma situación, ver problemáticas comunes y buscar las soluciones más adecuadas con los expertos y especialistas que asistirán al congreso.

El voluntariado, como parte esencial en la atención de los pacientes oncológicos también tendrá, como es lógico, su tiempo y representación en este congreso regional. En lo que a la vertiente médica se refiere, los pacientes podrán asistir a las conferencias de destacados oncólogos y médicos especialistas de los hospitales y universidades canarias. 'Investigar sobre el cáncer en Canarias', 'El cáncer en Canarias: la importancia de su medición', 'El paciente es el protagonista: hacia una asistencia integral en oncología' y 'Resiliencia y enfermedad: hacernos fuertes frente a la adversidad' son algunas de las disertaciones previstas. Asimismo, existirá un apartado dedicado a la investigación en cáncer que presentará el proyecto de beca doctoral que financia la Asociación en Canarias.

La sesión de tarde estará destinada, principalmente, a la realización de talleres de temas que afectan a los pacientes oncológicos en multitud de aspectos. Dietas, mindfulness o atención plena, ejercicio físico, cuidados al final de la vida, sexualidad y estética son algunos de los temas que se abordarán durante estos talleres. Tanto las conferencias como los talleres, buscan dar a conocer nuevos tratamientos y posibilidades de actuación en un entorno profesional altamente cualificado donde, para la Asociación Española Contra el Cáncer, es primordial la humanización del proceso de atención al paciente y el comportamiento ético en las actuaciones de cuantos participanen la atención oncológica.

Proyección del documental 'Daida back to the ocean'

Durante el congreso se proyectará el cortometraje-documental 'Daida back to the ocean' del director canario Pablo Ramírez Bolaños. Seleccionado en 19 festivales nacionales e internacionales y con varios premios en su haber como la Biznaga de Plata del Festival de Málaga-Premio Afirmando los derechos de las mujeres, narra la historia de Daida Ruano y su experiencia oncológica. La grancanaria, 18 veces campeona del mundo de windsurf, nos cuenta en primera persona cómo se enfrentó a su rival más difícil: un cáncer de ovarios que casi consigue arrebatarle, además de su vida, su sueño más íntimo y personal.

Más de dos años de ausencia

El I Congreso Canario de Pacientes con cáncer y familiares se celebró en noviembre de 2018 en Las Palmas de Gran Canaria. Con vocación bianual, la edición de 2020 no pudo celebrarse debido a la pandemia. Ahora, en 2022, vuelve esta cita que nació como punto de encuentro y discusión de pacientes, familiares y especialistas en la enfermedad oncológica. Organizado por las Juntas provinciales de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, continúa con ese espíritu de continuidad y el lema que lo vio nacer 'Canarias contra el cáncer' como declaración de intenciones.