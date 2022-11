CSIF-Canarias registra preaviso de huelga de carácter indefinido en el 112 en toda Canarias

Si bien la huelga para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria se comunicó hace unos días, desde el Comité de Empresa de ambas provincias no "se soporta más la pasividad y desprecio máximo desde el Gobierno de Canarias a la totalidad de trabajadores de la empresa pública más importante para la salud y seguridad de toda Canarias", siendo ahora el sindicato CSIF-CANARIAS quien ha preavisado huelga para la provincia de S/C de Tenerife, que comenzará a partir de las 00.00 horas del próximo día 01 de diciembre de 2022.

GSC engloba al 112, al Servicio de Urgencias Canario y al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) en Canarias, empresa que está adscrita a las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que tiene, entre sus encomiendas, las responsabilidades de las urgencias y el transporte sanitario (terrestre y aéreo), la coordinación de emergencias (mediante el 1-1-2), la formación de la salud y la seguridad pública o la gestión económica y la recaudación sanitaria del Servicio Canario de Salud.

Desde CSIF-CANARIAS se afirma que "tras la correspondiente asamblea de trabajadores, se ha decidido por unanimidad acudir a una huelga tras el incumplimiento ya histórico del convenio colectivo en casi todos sus extremos". Así, se afirma desde CSIF-CANARIAS a través del delegado electo, Lorenzo Galindo García que "ni siquiera se han preocupado desde el Gobierno de Canarias por cumplir un acuerdo alcanzado en sede judicial sobre la deducción del 5% sufrida en 2012 y que el propio Tribunal Constitucional declaró ilegal en el 2014 y en la que, tras la Ley de Presupuestos en Canarias de 2019, se obligó a negociar la forma de recuperar ese 5%, forma ya negociada y aprobada en sede judicial del TSJ en noviembre de 2021. El Gobierno de Canarias se aferra a un informe interesado para no cumplir con ese acuerdo, nosotros les hemos hecho llega legislación y vías legales para cumplir ¿por qué no las aplican si, como ha dicho el consejero, tienen el dinero, solo necesitan tener la vía legal? Pues ya se las hemos dado y, por medio de la ley de presupuesto también se puede. Existen herramientas para cumplir con los trabajadores y se las hemos hecho llegar mediante informes que contradicen el argumento dado por el Gobierno, es triste escuchar que se tiene el dinero para cumplir y presentan un informe interesado sin ampliar o mirar otras opciones que, como he dicho, existen".

El abogado rector de CSIF-CANARIAS en GSC en la provincia de S/C de Tenerife, Cristo Llurda, afirma por su parte que "el mayor problema que tiene actualmente GSC es la falta de preocupación política desde el Gobierno de Canarias en no dejar morir a una de las empresas vitales para todos los canarios. No es admisible que el Sr. Julio Pérez manifieste por un lado que tiene el dinero para cumplir con un acuerdo judicial pero que legalmente no puede hacerlo. La realidad es que el Gobierno de Canarias no quiere cumplir con su palabra, pero no ya únicamente el Sr. Pérez, también el Sr. Román Rodríguez, y sorprende la pasividad de Podemos en este asunto hasta el momento, que se preocupan más en sus guerras preelectorales del próximo año, que en ejecutar soluciones ya acordadas incluso con la representación legal de los trabajadores en la empresa".

Por último, el Sr. Llurda manifiesta que, "desde el Gobierno de Canarias aún se tiene la posibilidad de cumplir con su palabra, de cumplir con los derechos prometidos, y de dejar así de ponerse en evidencia ante los ciudadanos". Terminando así con una clara reflexión, "¿si PSOE y Nueva Canarias no son capaces de cumplir con su palabra, ¿qué será de Canarias con sus meras promesas electorales en las próximas elecciones electorales?. Toda Canarias sabe el problema que existe en la empresa desde hace años, es el momento de poner solución a una empresa que se está dejando morir por pura ineficacia y despreocupación política".