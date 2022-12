El comité de empresa del CHUC se encierra en el centro hospitalario para exigir información sobre las contrataciones de personal para 2023

Desde el Comité de Empresa del CHUC se solicita que cumpla con la legislación vigente en materia de contratación de personal laboral y que, estando a 23 de diciembre de 2022, exigimos se realice la cobertura de todas las plazas vacantes en esta para garantizar el normal funcionamiento de este centro hospitalario, que presta asistencia sanitaria de la población del Área Norte de Tenerife, la isla de La Palma y aquellas carteras de servicios de las que este Centro es referente, como el trasplante reno-pancreático, cirugía pediátrica y otros.

Además, exigen que la plantilla de este centro no se vea mermada por la inacción en materia de contratación de la dirección del SCS, que usted dirige. Faltando apenas una semana para la finalización de miles de contratos en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, desde el Servicio Canario de Salud se ha tomado la decisión de paralizar los ofrecimientos. Lo que, una vez más, supone un maltrato hacia el personal de este centro desde el Servicio Canario de la Salud

Para el Comité de empresa, no es normal que "con solo 4 días hábiles hasta 31 de diciembre, los trabajadores que llevan años prestando servicios en este centro, no sepan si van a tener trabajo o no". "No se puede jugar con la estabilidad laboral de miles de trabajadores y no se puede poner en riesgo la prestación de servicios a la población de referencia del CHUC", apela.

En este sentido, el Comité de Empresa critica la inacción del SCS ya que "la existencia de plazas vacantes laborales no es nueva y la modificación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, lleva meses en vigor, con lo que ha habido tiempo suficiente para resolver este asunto sin perjudicar a los trabajadores".