Cientos de trabajadores y trabajadoras del HUC se concentran contra las contrataciones ofertadas para 2023

Esta concentración estaba convocada por el Comité de empresa del HUC tras el encierro protagonizado el viernes 23 como medida de presión contra las directrices sobre contrataciones marcadas por el SCS para 2023. En este sentido, el presidente del Comité de Empresa del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC), Alejandro Gordillo, representante de CEMSATSE explica que, la gerencia del HUC ya había empezado a ofertar unos 900 contratos de interinidad, la mayoría con una duración de 1 a 3 años y que, desde el SCS se decidió paralizar esta contratación y ofertar otro tipo de contratos por acumulación de tareas de 9 meses de duración.

Desde el Comité de Empresa del CHUC se solicita que cumpla con la legislación vigente en materia de contratación de personal garantizando la cobertura de todas las plazas vacantes y el normal funcionamiento del centro hospitalario, que presta asistencia sanitaria de la población del Área Norte de Tenerife, la isla de La Palma y aquellas carteras de servicios de las que este Centro es referente, como el trasplante reno-pancreático, cirugía pediátrica y otros.

Para el Comité de empresa, no es normal que "con solo 4 días hábiles hasta 31 de diciembre, los trabajadores que llevan años prestando servicios en este centro, no sepan si van a tener trabajo o no". "No se puede jugar con la estabilidad laboral de miles de trabajadores y no se puede poner en riesgo la prestación de servicios a la población de referencia del CHUC", apela.

El Comité de empresa ha anunciado que seguirá realizando cuantas medidas de presión sean necesarias para que la Administración recule y garantice la estabilidad laboral del personal del HUC.