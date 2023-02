El HUC pone en marcha una Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, puso en marcha, a principios de febrero, la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios del servicio de Neumología, que dispone de cuatro camas y está ubicada en la planta de hospitalización.

Una Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) se define como un área de monitorización y tratamiento de pacientes que no precisan ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos pero que, por su complejidad, no podrían ser tratados en una planta convencional y requieren de una monitorización cardiorrespiratoria y/o un soporte respiratorio no invasivo. Este soporte incluye terapias como la ventilación mecánica no invasiva, la presión positiva continua en vía aérea superior y/o la oxigenoterapia de alto flujo.

Las UCRIs han demostrado su utilidad en el manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria grave, consiguiendo disminuir la tasa de procedimientos agresivos, como la intubación oro- traqueal, y reduciendo el ingreso en unidades de mayor complejidad.

Recuperación en un entorno de seguridad

Además, estas Unidades ayudan en el alta precoz de los pacientes ingresados en la UCI, colaborando en el proceso de decanulación, y permitiendo la liberación de este tipo de recurso para los pacientes que realmente lo necesitan. Las UCRIs facilitan la recuperación del paciente en un entorno de seguridad y de manera costo-efectiva.

Las UCRIs requieren de un equipo especializado en Neumología, que incluye médicos, enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, celadores, que a su vez trabajan de forma coordinada con otros servicios hospitalarios como UCI o Urgencias.

Para la jefa de servicio de Neumología del HUC, Alicia Pérez, la puesta en marcha de esta Unidad aporta "un notable avance en la calidad asistencial a los pacientes en situación de fallo respiratorio."

Año SEPAR UCRI

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) consideró el año 2022 'Año SEPAR UCRI' fijando entre sus objetivos dar a conocer a la sociedad qué son los Cuidados Respiratorios Intermedios y el Soporte Respiratorio no Invasivo, subrayar el papel del neumólogo, enfermero respiratorio y fisioterapeuta respiratorio en el manejo del paciente con insuficiencia respiratoria grave, sensibilizar sobre la necesidad de estas Unidades, potenciar la formación de profesionales en el entorno a las UCRIS y favorecer la investigación científica y la publicación del conocimiento científico.