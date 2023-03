CSIF- Canarias advierte que no se puede politizar el conflicto del sector de ambulancias en Canarias

Todo lo que se alega para acudir a la huelga son motivos que desde CSIF-Canarias se llevan denunciando desde hace años, tanto en la Inspección de Trabajo, como con el que era hasta hace pocos meses máximo responsable de la licitación de ambulancias en Canarias, el gerente del 112 en Canarias, Elías Castro Feliciano.En palabras de Cristo Llurda, abogado de CSIF-Canarias, "No se puede crecer sindicalmente a costa de los trabajadores de ambulancias, entendiendo que estas acciones se debieron consensuar con el resto de sindicatos, y que llegan tarde, toda vez que tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones autonómicas que limitan al propio Gobierno de Canarias en cuanto a las reivindicaciones que se pretenden encabezar ahora desde otra formación sindical , pero que muchas de ellas, como los contratos en prácticas, ya han sido denunciadas y corregidas por la empresa gracias a la actividad judicial desde los propios servicios jurídicos de CSIF-Canarias". Prosigue Llurda afirmando que, "estamos plenamente conformes con lo que se pretende desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía en cuanto a que la gestión de las ambulancias en Canarias debería de hacerse directamente desde el propio Gobierno de Canarias, pero las formas que está utilizando dicho sindicato no son las más correctas, mucho menos cuando se

celebrarán elecciones sindicales en la empresa en los próximos meses, lo que hace dudar cuanto menos del verdadero sentido del preaviso de huelga.".

Por otro lado, desde CSIF-Canarias se entiende que si es cierto y de la gravedad el "supuesto análisis fiscalizador del Gobierno de Canarias con respecto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el último pliego", la mejor vía sería la judicial, incluso abrir una vía penal, pero "es un tema muy delicado en el que no valen tiros al aire sin apuntar a nadie, ya que lo único que se logra con ello es fortalecer la mala praxis administrativa y perjudicar a los trabajadores que secunden una huelga, con la pérdida retributiva y de cotización a la Seguridad Social correspondiente".

Por último, desde CSIF-Canarias, se muestra el apoyo a la mayoría de puntos que "manifiesta el preaviso de huelga", pero "las formas que se están utilizando no son las correctas, no se parte desde el diálogo, no se parte desde la profesionalidad, no se parte desde un prisma jurídico. Ni en la política ni en el mundo sindical vale todo, lo único plenamente válido es conseguir derechos para los trabajadores y trabajadoras sin mentirles ni perjudicarles aún más".