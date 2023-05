CESM Canarias sobre los motivos por los que "CONTINUAMOS CON LA HUELGA DEL 19 DE MAYO"

Comunicado CESM Canarias

Ayer se produjo la primera reunión para constituir un Grupo de Trabajo que revisará la equiparación salarial de los trabajadores del Servicio Canario de Salud, con un cronograma de reuniones y concreción de resultados en julio, si las fechas no cambian, ya que el propio documento especifica que "en cualquier caso, las fechas señaladas estarán supeditadas a las circunstancias del momento, pudiendo verse afectadas las mismas".

Aprovechamos este comunicado para recordar que el 4 de abril la directora del Servicio Canario de Salud nos aseveró que no podía convocar una Mesa Sectorial de Sanidad, ni negociar un incremento de retribuciones, y menos a los médicos sólo. Con la convocatoria de huelga hemos forzado celebraciones de Mesas Sectoriales de Sanidad urgentes y anticipado un análisis para mejorar condiciones retributivas para TODAS las categorías profesionales del SCS. Dado que desde este Sindicato celebramos y fomentamos las mejoras laborales y retributivas de TODOS los trabajadores del Servicio Canario de la Salud, continuaremos formando parte de ese grupo de trabajo.

NO OBSTANTE, LA HUELGA SIGUE CONVOCADA Y CONTINUARÁ, PORQUE NO ESTAMOS HABLANDO SÓLO DE DINERO, SINO DE LA MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA.

En la Mesa Sectorial anterior sólo se llegó a acuerdos de mínimos sin fecha definida, y en la reunión de ayer únicamente se fijó un calendario y NO SE ABORDAN LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS QUE PRESENTAN LOS MÉDICOS, FACULTATIVOS Y RESIDENTES DE CANARIAS. No se habla de las desigualdades en la implantación de los cambios en la Atención Primaria. No se habla de medidas dirigidas a reducir las listas de espera en atención hospitalaria.

Mientras Doña Elizabeth Hernández, directora del Servicio Canario de la Salud, se vanagloria de haber conseguido "un acuerdo para mejorar las retribuciones", nos demuestra que no nos ha escuchado en ningún momento cuando llevamos un año solicitando cambios y mejoras y que, cuando han llegado, han sido insuficientes y no se han aplicado correctamente. Nuestros médicos de familia y pediatras de Atención Primaria siguen teniendo agendas sin límite, ni tiempo para atender a sus pacientes, no se están sustituyendo adecuadamente las ausencias, no se están reforzando de manera continuada las urgencias.

Nuestros médicos de Atención Hospitalaria siguen sufriendo una sobrecarga asistencial sin precedentes. No hay ningún médico internista ejerciendo su trabajo en el servicio de Medicina Interna del Hospital General de Fuerteventura al no ser sustituidas las bajas laborales, lo cual es un escándalo. Se conoce que, por ejemplo, en varios hospitales de Canarias no se van a realizar las contrataciones de los especialistas que finalizan su formación si no hay una plaza previa que cubrir. ¿Cómo explican todo esto en el contexto de listas de espera interminables que sufren todos los canarios?

Solo desde el Comité de Huelga podremos negociar condiciones específicas de mejora de nuestro colectivo, con implantación inmediata, para evitar el éxodo de médicos y la pérdida de los 300 residentes que finalizan el próximo 29 de mayo.

Por último, apelamos al único interlocutor válido, Ángel Víctor Torres:

● No es lo mismo un Comité de Huelga que una Mesa Sectorial o reunión de un grupo de trabajo.

● Los acuerdos son para cumplirlos. Los Técnicos Inspectores de Salud Pública llevan 1 año esperando. Los residentes de Formación Sanitaria Especializada llevan esperando el seguimiento de su acuerdo desde el año 2020.

● Nosotros firmamos acuerdos de mínimos y cumplimos acudiendo al Grupo de Trabajo

● Los médicos apelamos a su capacidad de negociación y diálogo, como se ha hecho con otros colectivos, como el propio 17 de mayo con los abogados de oficio.

● Al igual que usted dice en los medios tan reiteradamente, NOSOTROS QUEREMOS UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD.

● Defendemos una Sanidad digna para todos los canarios, con menos listas de espera y atención A TIEMPO y CON TIEMPO a los pacientes.

LOS MÉDICOS LO TENEMOS CLARO. ¡REUNIÓN CON EL COMITÉ DE HUELGA YA! Porque sólo unidos podemos conseguir nuestros objetivos.

En Canarias, a 18 de mayo de 2023