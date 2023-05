CSIF Sanidad Canarias reclama un doble equipo médico/enfermero en el servicio de urgencias del centro de salud de Santa Cruz de La Palma

La Palma/ El Servicio debe atender con frecuencia urgencias fuera del centro, dejándolo sin equipo sanitario, durante horas. Desde CSIF CANARIAS se lleva solicitando desde hace años, la inclusión en la plantilla orgánica de las plazas que permitieran tener un doble equipo médico/enfermero en el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma. Esta solicitud está motivada porque dicho Servicio debe atender con frecuencia urgencias fuera del centro, dejándolo sin equipo sanitario, durante horas.



Hay que tener en cuenta la amplia dispersión geográfica, ya que se atiende Puntallana, Breña Baja, Breña Alta y Santa Cruz de La Palma; con casi el 40% de la población de la isla, sin contar con la importante población flotante (cruceros, viviendas vacacionales, etc.). Destacar que se han producido casos de fallecimiento en el Servicio durante la ausencia del personal facultativo; además de la sobrecarga asistencial que existe en la actualidad y que se aumenta con las salidas, pues los pacientes que van acudiendo o los que están a la espera de ser atendidos en el momento de la urgencia externa, deben esperar hasta el retorno del personal sanitario.

Ante esa petición, recientemente la Gerencia del Área de Salud de La Palma incluyó las plazas necesarias para ese doble turno en la plantilla orgánica, paso necesario para realizar la contratación.

Cuál es nuestra sorpresa, cuando se produce la finalización del periodo de formación en la isla de médicos de familia, en el mes de mayo, y no se sacan a contrato esas plazas, con la consecuencia de que se continúa con un equipo único en el Servicio de Urgencias.

Ante la petición de información sobre el motivo de esta no contratación, se nos indica que la negativa proviene de la dirección del Servicio Canario de Salud, motivada por el bajo número de pacientes atendidos, según su criterio, y sobre todo por la cercanía del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de La Palma.

Desde CSIF CANARIAS, queremos destacar que la cercanía relativa del Hospital no justifica esa medida, puesto que desde Puntallana, por ejemplo, existe una distancia que hace que minutos preciosos de atención se pierdan; además de que no pueden las autoridades sanitarias, por una parte pedir que no se acuda a los Servicios de Urgencia Hospitalarios, sin pasar antes por los Urgencia de Atención Primaria, y luego dar esa excusa de la cercanía del hospital para infradotar a dichos servicios extrahospitalarios, pareciendo invitar a acudir directamente a Urgencias del Hospital.

CSIF CANARIAS comprende que se debe tener en cuenta la situación geográfica del Hospital, en la organización de los servicios de urgencia extrahospitalarios; pero quiere destacar la situación en el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de los Llanos de Aridane, que desde hace años cuenta con doble equipo sanitario y con ambulancia medicalizada (de la que carece Santa Cruz de La Palma), por lo que existen tres equipos sanitarios completos, con médico, para atender una población similar.