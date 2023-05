El 52% de los canarios con diabetes encuestados afirma tener un buen control de la patología

Estos son algunos de los datos que revela el "I Estudio sobre percepciones y preferencia de los españoles con diabetes para el control de su enfermedad" llevado a cabo por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la compañía especializada en monitorización continua de glucosa Dexcom.

Según datos extraídos de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAPE) y analizados por la Sociedad Española de Diabetes (SED), las Islas Canarias se sitúan a la cabeza en cifras de prevalencia en diabetes en España, con tasas brutas del 8,63%.

Para contribuir a mejorar estas cifras, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la compañía especializada en monitorización continua de glucosa Dexcom han puesto en marcha #LideraTuDiabetes, una campaña de concienciación y educación diabetológica para empoderar a las personas con diabetes en la toma de decisiones sobre su control y tratamiento.

"Iniciativas como "Lidera tu diabetes" son muy importantes para que las personas con diabetes tomen las riendas de su patología y sean capaces de responsabilizarse del control y la adherencia al tratamiento a través de la educación diabetológica. La persona con diabetes, como actor principal de su enfermedad, tiene que convertirse en el decisor clave sobre su control y tratamiento siempre con el acompañamiento de los profesionales sanitarios", el Dr. Germán Vega Sánchez, responsable médico de Dexcom España.

LOS ASPECTOS MÁS VALORADOS EN EL CONTROL DE LA DIABETES, SEGÚN LA ENCUESTA REALIZADA

Por su parte, el Dr. Ignacio Llorente, jefe de sección del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y profesor asociado de endocrino y nutrición en la facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, explica que "las tecnologías avanzadas para el control de la glucosa son muy útiles para generar el cambio de un paciente pasivo hacia un paciente activo capaz de gestionar y controlar la diabetes, debido a la cantidad de información relevante que estas ofrecen".

Las tecnologías avanzadas suponen un salto cualitativo para la autogestión. Sin embargo, en Canarias, solo 3 de cada 10 personas con diabetes (32%) es usuaria de alguna de las tecnologías avanzadas disponibles para el control de la glucosa, mientras que un 12% no utiliza ningún sistema para el control de su glucosa de forma frecuente.

Con relación al uso de aplicaciones digitales para el control y seguimiento de la glucosa, los datos son algo mejores ya que el 37% del total de los encuestados es usuaria. Dentro de las funcionalidades de las apps para el control de la glucosa, las más valoradas son tener un registro de los niveles de glucosa y estadísticas (64%), seguido de que su equipo médico pueda acceder a sus datos (60%). El tercer factor más relevante para los encuestados en Canarias es que sus seres queridos o cuidadores puedan ver los datos al instante (56%), seguido de la posibilidad de integrar o conectar los datos a otras apps o dispositivos (smartwatch, bolígrafo de insulina...) (32%) y la personalización de las alertas (32%).

Por otro lado, cuando se les consulta sobre qué otros factores considerarían positivos para la mejora de su corresponsabilidad y autocontrol de la diabetes, los más mencionados son el empleo de tecnologías avanzadas para el control de la glucosa (27%) seguido de la prevención y los hábitos de vida (15%). A ello se suma los tratamientos y la eficacia (12%) o la concienciación, educación y autogestión de la diabetes (10%).

LAS CLAVES PARA UN MEJOR CONTROL Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

En este contexto, el estudio también pone de manifiesto el desconocimiento por parte de los pacientes sobre las soluciones tecnológicas a su alcance para el control de la glucosa, ya que más de la mitad de los canarios con diabetes (54%) desconoce que se han ampliado las prestaciones sanitarias públicas disponibles para las personas con diabetes.

Por estos motivos, la campaña #LideraTuDiabetes, está desarrollando un ciclo de talleres con pacientes en formato webinar con participación activa de profesionales sanitarios de la SEEN, pacientes expertos de FEDE y Dexcom, desde una perspectiva práctica y de utilidad que ayude a aumentar el conocimiento sobre tecnologías avanzadas para el control de la glucosa y optimizar su uso en beneficio de un mejor control y autocontrol de la diabetes. El próximo taller online tendrá lugar el 23 de mayo a las 18h y todo aquel interesado puede inscribirse aquí.

El sexto y último webinar tratará sobre la salud mental y las emociones en la gestión, manejo y control de la diabetes y de los niveles de glucosa. Tal y como afirma Elsa Espinosa, psicóloga sanitaria de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, "cuando hablamos sobre el control de la diabetes, normalmente no se tienen en cuenta las emociones; un aspecto que influye de forma decisiva en la patología y en la glucosa en sangre. Es importante conocerse, conocer la patología, y ser capaces de gestionarla teniendo en cuenta, por ejemplo, nuestro nivel de estrés. Mejorar la gestión de las emociones es clave para mejorar la calidad de vida".

SOBRE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) es una sociedad científica compuesta por Endocrinólogos, Bioquímicos, Biólogos y otros profesionales que trabajan en el campo de la Endocrinología, Nutrición y Metabolismo, para profundizar en su conocimiento y difundirlo.

SOBRE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES

La Federación Española de Diabetes (FEDE) es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes en España que, a día de hoy, padecen cerca 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 18 socios: 18 federaciones autonómicas de personas con diabetes, que agrupan a 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por todo el territorio nacional.