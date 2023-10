La Guardia Civil actúa en la venta ilegal de los productos de vapeo en Gran Canaria

Gran Canaria/ La Guardia Civil de Gran Canaria, ha intervenido la capital de Gran Canaria, más de 11.000 productos ilegales entre los que destacan los vapeadores desechables o de recargas, aromas, planchas de reetiquetados para ser superpuesto a las leyendas de información que estaban en idioma extranjero, o no cumplir con las normas sobre embalaje o etiquetado, por lo que presuntamente este tipo de artículos, habían sido introducidos en el país por algún canal no autorizado, poniendo en riesgo la salud de la población.

La operación policial se inició a raíz de una denuncia en la que se informaba de la comercialización y venta en el mercado de vapeadores sin la preceptiva autorización y sin reunir los requisitos del Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, de fabricación, etiquetado y distribución, alterando los canales de ventas para un consumo seguro.

Inmediatamente La Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Santa María de Guía realizó diversas inspecciones en la capital Gran Canaria, localizando estos productos a la venta en diferentes establecimientos (estancos, bazares, almacenes, etc.), en su mayor parte obtenidos fuera de la Unión Europea por importadores no autorizados.

Sin embargo, la venta y consumo de este tipo de productos ilícitos puede conllevar un riesgo para la salud, ya que los controles establecidos por las leyes, tanto europeas como españolas, son muy estrictas para garantizar su seguridad a la hora de consumirlos.

Además, el mal uso de los vapeadores desechables, puede dañar al medio ambiente, ya que habitualmente una vez consumido se desechan en la basura convencional, desconociendo el usuario que se componen de baterías, las cuales una vez utilizadas tienen que reciclar con este tipo de residuo.

Las inspecciones realizadas hasta el momento, la PAFIF en el ejercicio específico de sus funciones ha realizado 12 denuncias por infringir la normativa recogida en el RD 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados, donde los fabricantes e importadores que pretendan comercializar dispositivos susceptibles de liberación de nicotina o líquidos de recarga con nicotina en España tendrán que registrar el producto en el Portal europeo EU-CEG, además de comunicarlo a la Dirección General de Salud Pública.

La Guardia Civil continúa inspeccionando los establecimientos dedicados a comercializar estos productos ya que operación continúa abierta, dándose el caso que este tipo de incidencias están extendidas en territorio nacional.

Recomendaciones para un consumo seguro

Como información general, cuando un usuario pretenda obtener uno de estos productos tiene que tener en cuenta los siguientes parámetros: los artículos siempre tienen que venir en castellano, contengan o no nicotina. Si contienen nicotina, una concentración máxima de 20mg/ml (2%), en caso de vaper desechables un máximo de 2 ml (entre 600-800 puff) o 10 ml en caso de botes de líquido de recarga, información detallada en cada artículo y que la advertencia del producto sea "Este producto contiene nicotina, una sustancia muy adictiva. No se recomienda su consumo a los no fumadores".

Desconfíe del producto si no cumple alguno de estos requisitos. Informar también que según la ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo está prohibida la venta o entrega de dispositivos o líquidos con nicotina a menores de edad.