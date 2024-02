La Guardia Civil esclarece un delito de estafa y usurpación de identidad en la isla de Gran Canaria

Denuncia e inicio de la investigaciónEl pasado 17 de enero de 2024 se recibió una denuncia en el Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán en la que el perjudicado participaba que una compañía de telefonía móvil le reclamaba una deuda de más de 800 euros por la contratación de una línea de telefonía móvil, un servicio de televisión online y la adquisición de un smartwatch de alta gama valorado en 750 euros, no siendo ninguno de estos servicios contratados por la víctima.Desarrollo de los hechosPor todo ello, la Guardia Civil procedió a solicitar a la compañía de telefonía el contrato suscrito a nombre de la víctima para obtener los números de teléfono vinculados al smartwatch, así como contactar con el titular de la cuenta bancaria que también aparecía en el contrato, el cual residía en la isla de Tenerife.

Como consecuencia de las gestiones practicadas, se pudo relacionar la compra del dispositivo y el alta de la línea de telefonía con una persona cuya actividad profesional se encuentra dedicada a la compraventa de vehículos usados, el cual habría tenido relación comercial tanto con el denunciante como con el titular de la cuenta bancaria utilizada, habiendo presuntamente utilizado la información personal y bancaria que estos les remitieron para gestionar la compraventa de unos vehículos.

Una vez identificado el presunto autor, se procedió a su investigación como presunto autor de los delitos de usurpación de estado civil y estafa, pudiendo los agentes comprobar que el mismo tenía en su posesión el smartwatch adquirido fraudulentamente.

Una vez instruida las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia competente de los de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia.

Medidas de seguridad para proteger tus documentos. Precauciones a tener en cuenta si vas a enviar tu DNI por Internet

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) se aportan estas recomendaciones en caso de que necesites compartir documentos personales, hay medidas que puedes tomar para asegurarte de que los envías de la forma más segura posible:

• Verifica la identidad del receptor: Antes de enviar cualquier documentación sensible, asegúrate de que conoces y confías en la persona o entidad que recibirá la información, es decir comprueba la autenticidad del destinatario antes de enviarle los documentos y evita compartir documentos con personas desconocidas o en sitios web no seguros.

• Utiliza métodos seguros de envío: Usa plataformas de compartición de ficheros que ofrezcan medidas de seguridad adicionales, como, por ejemplo, proteger un documento con una clave. De este modo, sólo el receptor con la clave podrá tener acceso al contenido.

• Limita la información compartida: Siempre evalúa si es necesario enviar todos los detalles de un documento o si puedes reducir la cantidad de información que compartes. Cuanta menos información confidencial proporciones, menor será el riesgo en caso de una brecha de seguridad.

• Usa servicios en la nube que cifren la documentación por defecto. Si vas a almacenar información confidencial en un servicio cloud, asegúrate de que se almacena de manera cifrada. Muchos ya ofrecen bóvedas o secciones específicas para proteger este tipo de información con una capa de seguridad adicional. Ejemplo: Bóveda personal de OneDrive.

• Recuerda al receptor que una vez que ya no es necesario que disponga de esa información, la elimine de sus dispositivos o sistemas.

En conclusión, compartir documentos privados en línea conlleva una serie de riesgos que debemos tener en cuenta, como hemos detallado, así podrás minimizarlos y proteger tu información personal adecuadamente. En resumen, la próxima vez que alguien te solicite enviar documentos como un DNI, contrasta que esa persona es quien dice ser, que lo envías de manera segura (cifrándolo, usando una conexión de confianza, etc.), y que el destinatario solo hará uso de esa información para el fin que te explicó, aportando o justificando adecuadamente los mecanismos de seguridad que aplicará. Si alguno de estos requisitos no se cumple, no lo envíes.