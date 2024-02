La Guardia Civil investiga a una persona por sacar dos créditos al consumo a nombre de terceras personas por un importe total de 6.357 euros

Inicio de la investigación

La Guardia Civil de Lanzarote tuvo conocimiento a raíz de dos denuncias presentadas en el Puesto Principal de Yaiza durante el mes de marzo de 2023 de la existencia de varias personas perjudicadas que habían detectado en sus cuentas bancarias importes correspondientes al pago de créditos al consumo de una conocida entidad de crédito.

Por ello, los componentes del Equipo Arroba de Lanzarote, dentro de las labores encomendadas en el ejercicio de sus funciones específicas en materia de lucha contra la Ciberdelincuencia, recabaron todos los datos sobre los hechos ocurridos y realizaron las pesquisas policiales oportunas, detectando como las personas perjudicadas, días antes de los hechos denunciados, se habían puesto en contacto por medio de una red social con una persona para el supuesto alquiler de un inmueble.

Fruto de esa negociación, el autor de los hechos consiguió apoderarse de la documentación personal de dichas personas, usándola posteriormente para la formalización de al menos dos créditos bancarios.

En este tipo de ataques los ciberdelincuentes usan técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza de sus víctimas y así obtener la información personal que necesitan para la posterior perpetración de las estafas y fraudes.

Medidas de seguridad para proteger tus documentos y evitar la usurpación de estado civil. Precauciones a tener en cuenta si vas a enviar documentación y datos personales por Internet

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) se aportan estas recomendaciones en caso de que necesites compartir documentos personales, hay medidas que puedes tomar para asegurarte de que los envías de la forma más segura posible:

• Verifica la identidad del receptor: Antes de enviar cualquier documentación sensible, asegúrate de que conoces y confías en la persona o entidad que recibirá la información, es decir comprueba la autenticidad del destinatario antes de enviarle los documentos y evita compartir documentos con personas desconocidas o en sitios web no seguros.

• Utiliza métodos seguros de envío: Usa plataformas de compartición de ficheros que ofrezcan medidas de seguridad adicionales, como, por ejemplo, proteger un documento con una clave. De este modo, sólo el receptor con la clave podrá tener acceso al contenido.

• Limita la información compartida: Siempre evalúa si es necesario enviar todos los detalles de un documento o si puedes reducir la cantidad de información que compartes. Cuanta menos información confidencial proporciones, menor será el riesgo en caso de una brecha de seguridad.

• Usa servicios en la nube que cifren la documentación por defecto. Si vas a almacenar información confidencial en un servicio cloud, asegúrate de que se almacena de manera cifrada. Muchos ya ofrecen bóvedas o secciones específicas para proteger este tipo de información con una capa de seguridad adicional. Ejemplo: Bóveda personal de OneDrive.

• Recuerda al receptor que una vez que ya no es necesario que disponga de esa información, la elimine de sus dispositivos o sistemas.