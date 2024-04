La Guardia Civil investiga a cinco trabajadores por amenazar y coaccionar a menores de un centro de acogida de Lanzarote

Lanzarote/ Con la finalidad de sabotear la labor de la nueva dirección, manipularon y coaccionaron a varios menores para cometer delitos de daños, incendios y robos, entre otros. La Guardia Civil de San Bartolomé en Lanzarote ha investigado, el pasado día 16 de abril a cinco personas de edades comprendidas entre 30 y 44 años de edad por coaccionar y amenazar al menos a cinco menores de edad para la comisión de diferentes hechos delictivos con el objetivo de desestabilizar la organización diaria del centro.



Conocimiento de los hechos

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia interpuesta en dependencias del Puesto Principal de San Bartolomé en la que un menor usuario del centro de menores no acompañados de La Santa aseguraba estar siendo coaccionado por cuatro auxiliares educativos del mismo para que cometiera actos vandálicos y desobedeciera las normas de régimen interior.

Todo ello con el objeto de desestabilizar la convivencia y sabotear la labor de la nueva dirección que impulsó una serie de cambios de conductas permitidas a los trabajadores en el mandato anterior, relacionados con prácticas abusivas con los menores, hacer uso de recursos del centro sin control ni supervisión, así como la delegación de competencias muy por encima de su capacitación profesional.

Los investigados, amenazaban a los menores si no realizaban los actos delictivos con la aplicación arbitraria de medidas como la limitación de salidas, actividades de ocio y cobro de paga semanal, además de hacerles creer a los menores que podían retrasar la tramitación de su documentación de residencia legal en España si no atendían a sus exigencias.

La Guardia Civil de San Bartolomé pudo comprobar como al menos otros cuatro menores más habían padecido esta situación respecto a estos trabajadores.

De esta incitación delictiva pudieran haberse derivado diversos episodios de daños en el mobiliario del centro, en los vehículos particulares de trabajadores, incendios de colchones, robos en las oficinas, hurtos y amenazas que se han venido cometiendo en el centro durante los últimos meses.

Por todo ello, la Guardia Civil de San Bartolomé procedió a la investigación formal por delitos de coacciones y amenazas a los cuatro auxiliares educativos, así como al director anterior, por supuestamente haberse cometido este tipo de abusos sobre los menores durante su dirección y ser conocedor de los mismos sin haberlo puesto en conocimiento de las autoridades.

El resultado de esta investigación ha sido puesto a través de las diligencias oportunas a disposición judicial del correspondiente juzgado de guardia de Arrecife.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)