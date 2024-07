La Guardia Civil neutraliza la amenaza de una granada de mano militar encontrada en una vivienda en Gran Canaria

La Guardia Civil tuvo conocimiento tras recibir llamada el pasado día 23 de julio a las 12:40 horas el Centro Operativo de Servicios (COS), alertando una persona que ha encontrado en la boardilla de su casa al realizar tareas de limpieza un artefacto tipo granada de mano militar.Ante el peligro que pudiera ocasionar la granada militar en el domicilio de un particular, inmediatamente acuden al lugar agentes del Puesto Principal de San Mateo procediendo al establecimiento de un perímetro de seguridad y desalojo parcial de la vivienda, todo ello para no poner en peligro a nadie que estuviera en la articular.Desplazado el EDEX de servicio hasta el domicilio particular, se comprueba tras un estudio pormenorizado de todos los elementos del artefacto, que efectivamente se trata de una granada militar marca Instalaza modelo Alhambra de instrucción, careciendo la misma de carga explosiva.

A posteriori el EDEX de servicio procede a la retirada de la granada de mano, para su posterior destrucción.

Ante el caso de hallazgo de este tipo de munición, se aconseja la adopción de las siguientes medidas de seguridad:

• No manipular artefacto alguno y evitar que otros lo hagan.

• Evitar los excesos de confianza, dado el aspecto del material encontrado (oxidado, herrumbroso, etc.).

• Señalizar adecuadamente el lugar (piedras, ramas, etc.), evitando que el artefacto quede cubierto.

• Notificarlo a la mayor brevedad posible a la Guardia Civil.

• Evitar y no consentir el coleccionismo de este tipo de material, dada su peligrosidad latente.

• Desconfiar de los consejos de personal que supuestamente conocen ese material, por haberlo utilizado en algún momento de su vida.