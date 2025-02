Detenida una persona por atentar contra la libertad sexual de dos menores de edad

En ambos casos, los progenitores confirmaban que sus hijas habrían enviado imágenes de contenido sexual a una persona desconocida y mayor de edad, a través de unas conocidas redes sociales.

El desarrollo de la investigación llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Santa María de Guía en Las Palmas de Gran Canaria y Equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, pudo confluir en una misma persona como presunta autora de las acciones delictivas, un vecino de Alicante.

"Grooming"

Persona que contactó con las chicas bajo un perfil falso y tras empatizar con ellas para ganarse poco a poco su confianza, consiguió que le enviaran imágenes con contenido íntimo de carácter sexual, a la vez que les insistía en la necesidad de llevar a cabo un contacto personal.

Además, en uno de los casos llegó a amenazarla con difundirlas a todos sus contactos si no obtenía más envíos de la misma índole.

Fase de explotación de la investigación.

Ha sido la pasada semana, cuando coordinado con los Juzgados de Instrucción correspondientes, se llevó a cabo el registro de un domicilio en Alicante, donde se intervino numeroso material electrónico e informático.

Con las pruebas incriminatorias fue detenido el presunto autor de los hechos, instruyéndole diligencias por delitos contra la libertad sexual por la agresión sexual sufrida por las dos menores, y puesto a disposición de la Autoridad Judicial quien ha decretado su ingreso en prisión.

Los agentes no descartan que el investigado pudiera ser autor de otros delitos de naturaleza similar, no denunciados hasta el momento.

Se recuerda la importancia de prevenir y concienciar a los menores sobre los riesgos y peligros existentes en Internet, así como la necesidad de denunciar en caso de ser víctima de un delito de este tipo.

- Generar una relación de confianza. En caso de encontrarse en una situación problemática o comprometida, cuente lo que está pasando y no calle por miedo o vergüenza.

- No revelar información, ni privada ni personal.

- Desconfiar de desconocidos que contacten a través de Internet (redes sociales, videojuegos...). No todo el mundo es quien dice ser, por tanto, no sabes quién está al otro lado de la pantalla.

- No compartir imágenes y vídeos íntimos.

- En caso de que se produzca una situación de acoso NO ceder nunca al chantaje y pedir ayuda a un adulto de confianza.

- Denunciar los hechos.