La Guardia Civil esclarece siete delitos de robo con fuerza y un delito de robo y uso de vehículo en la isla de Fuerteventura

El pasado 22 y 28 de enero una ex empleada multilingüe con un conocimiento preciso de las instalaciones del establecimiento hotelero junto con una cómplice, llevaron a cabo un gran número de hurtos, siendo el botín preferido de las supuestas autoras dispositivos electrónicos de alta gama, artículos de cuidado personal y prendas de moda.El modus operandi sofisticado y el conocimiento interno del hotel permitieron a la ex empleada evadir la detección durante varios días, convirtiendo cada habitación en un potencial objetivo, operando tanto de día como de noche, aprovechando cualquier oportunidad para llevar a cabo sus fechorías. Accediendo al lugar por las salidas de emergencia y otras saltando el muro del perímetro exterior y encaramándose a las terrazas de los apartamentos, hasta conseguir entrar en alguna habitación.La Guardia Civil pudo identificar a las autoras fruto de la colaboración ciudadana y a la estrecha colaboración con los empresarios hoteleros facilitando las abundantes imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del hotel, pudiendo así recabar todas las pesquisas y logrando los investigadores recuperar parte de los objetos sustraídos.Los denunciantes, cuya participación activa fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos, pudieron reconocer y reclamar sus pertenencias.Por todo ello tras la detención de las supuestas autoras, la investigación se cierra al haber esclarecido la totalidad de los hechos delictivos ocurridos en el mencionado complejo, no habiéndose cometido ningún otro hecho de este tipo en el mencionado complejo, desde la primera detención de esta persona hasta el día de la fecha.

Las detenidas y las diligencias fueron entregadas al Juzgado en funciones de Guardia, de la localidad de Puerto del Rosario.