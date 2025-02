La Guardia Civil investiga un entramado de empleados que se apropiaban del dinero de los clientes de una importante empresa de alquiler de vehículos en Canarias

Gran Canaria/ La Guardia Civil de Las Palmas detiene a uno de los empleados como resultado de la investigación, la operación sigue abierta y no se descartan más detenciones. La Guardia Civil de Las Palmas en el marco de la operación BENSIN, detuvo el pasado día 12 de febrero de 2025 a una persona de 44 años, como presunto autor de un delito de apropiación indebida, e investiga un entramado de empleados de una conocida empresa de alquiler de vehículos en las Islas Canarias.



La Guardia Civil de Lanzarote fue alertada de un posible delito financiero el 7 de octubre de 2024. Un directivo informó sobre irregularidades detectadas en su empresa durante una auditoría interna. La investigación reveló discrepancias en múltiples transacciones financieras, lo que alertó de esas actividades ilícitas, cometidas presuntamente por empleados de la propia empresa.

Durante el pasado año 2024, la empresa de alquiler de vehículos detectó, mediante canales internos de auditoría y supervisión, supuestas irregularidades en la gestión de los importes depositados en concepto de fianza, existiendo discrepancias entre la documentación oficial en poder de la empresa y las transacciones económicas relacionadas a las mismas.

La empresa ha mostrado su total compromiso y colaboración en la investigación, comprometida con su reputación y principios de transparencia, debido a que la compañía no tenía conocimiento de la actividad irregular de sus empleados, dado que las irregularidades resultaban indetectables mediante los sistemas de control habituales, habiendo restituido a los arrendatarios las cantidades reclamadas.

Por todo ello, La Guardia Civil de Lanzarote, solicitó colaboración del Equipo Arroba de Las Palmas, los cuales, dentro de las labores encomendadas en el ejercicio de sus funciones específicas en materia de Ciberdelincuencia, recabó todos los datos sobre los hechos ocurridos y realizaron las pesquisas policiales oportunas.

Para el esclarecimiento de los hechos se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, analizando la información proporcionada por la empresa y se recopilaron pruebas y toma de declaraciones para llevar a cabo las actuaciones pertinentes para la detención de una de las personas relacionadas con esta actividad ilícita.

Por el momento no se han proporcionado más detalles sobre la cantidad de dinero involucrada ni sobre la participación de más personas.

La Operación continúa abierta, no descartándose la posibilidad de más detenciones del entramado.

