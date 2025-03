La Guardia Civil detiene a tres individuos por robo con violencia en Puerto Rico

El pasado 12 de febrero de 2025, la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil recibió una llamada de auxilio que reportaba un robo con violencia, poniéndolo en conocimiento de la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán. Las víctimas, visiblemente afectadas, denunciaron la sustracción de un bolso que contenía una cartera con 90 euros, tarjetas bancarias y un teléfono móvil de gama alta.Ante la creciente preocupación por la reiteración de este tipo de delitos en la zona, los agentes de la Guardia Civil iniciaron de inmediato una exhaustiva investigación. Con celeridad procedieron a recabar descripciones detalladas de los presuntos autores, estableciendo un plan de acción para su pronta localización.La colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Mogán dio sus frutos cuando se identificó a un individuo que coincidía con las características proporcionadas por las víctimas. Tras un cacheo, se le encontraron parte de los efectos sustraídos, lo que llevó a su inmediata detención por un presunto delito de robo con violencia. Acto seguido, se realiza una batida próxima al lugar de la actuación y se localiza el resto de los efectos sustraídos.

Una vez identificado el presunto autor, se procedió a su detención por un supuesto delito de Robo con Violencia, el cual no facilita ubicación de los otros dos implicados en el hecho delictivo.

Sin embargo, y tras finalizar el servicio del turno de noche, uno de los agentes que participó en esa primera detención, al regresar a su domicilio en su vehículo particular, observó en la parada de guaguas de la localidad de Puerto Rico a dos sujetos que coincidían con la descripción de los otros implicados. Por lo que se apea de su vehículo particular de manera apresurada y tras identificarse como Guardia Civil, logró interceptarlos justo cuando estaban a punto de abordar un autobús con destino a Las Palmas.

Esta acción oportuna y el rápido apoyo de una patrulla del Puesto Principal permitieron la detención de los dos sospechosos restantes, completando así la desarticulación de este grupo delictivo.

La eficaz actuación de la Guardia Civil, desde la primera respuesta hasta la resolución final del caso, demuestra el compromiso inquebrantable de las fuerzas de seguridad con la protección de los ciudadanos y visitantes de Puerto Rico-Mogán.

El atestado instruido, en unión de los tres detenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Maspalomas.