El Gobierno actualiza la situación y baja a prealerta el episodio de contaminación marina en Gran Canaria

Observaciones:

En relación al hundimiento del pesquero Montes y Sabino, Salvamento Marítimo activa el Helimer ayer por la tarde y esta mañana, tras realizar la búsqueda se confirma que no han encontrado traza de contaminación.

Por la parte terrestre se ha constatado con los cinco municipcios que tras hacer vigilancia no han encontrado ningún rastro de contaminación ni restos de la embarcación.

No se descarta que con los cambios de corrientes en las próximas semanas pueda aparecer restos del naufragio.

El Plan Marítimo Nacional desactiva la Fase de Emergencia Situación 1 y pasa a Fase de Alerta.

Se prevé que la siguiente reunión del Órgano de Coordinación se realice el lunes a las 11.00h.

Por todo ello, se ACTUALIZA el PLATECA pasando a Prealerta para un seguimiento de la situación.