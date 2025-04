La Guardia Civil investiga una estafa piramidal con victimas residentes en la isla de Gran Canaria por la plataforma CREATORS ALLIANCE

La metodología empleada por los autores consistía en presentar la plataforma a través de diversos anuncios publicados en redes sociales, e incluso llegaron a organizar un evento en el que asistieron numerosas personas en un centro educativo en la capital Gran Canaria. CREATORS ALLIANCE se presentaba como una oportunidad de ganar un elevado rendimiento tras aportar un capital inicial a cambio de realizar tareas tan sencillas como visualizar videos y hacer una serie de "cliks" en la plataforma.

Para ello, los usuarios que accedían a la plataforma debían transformar su dinero en cripo divisas, en esta ocasión la cripto moneda utilizada e interesada por los autores era la "USDT", también conocida como "Tether". Los beneficios en la mayoría de las ocasiones solo se veían en las cuentas online de cada usuario, los cuales no pudieron retirarlos antes de que la plataforma colapsara.

La plataforma ofrecía beneficios por captar a más usuarios, incentivando de esta manera el reclutamiento de nuevas víctimas y así obtener ingresos adicionales. Este modus operandi reúne todos los requisitos necesarios para ser catalogado como estafa piramidal o Esquema Ponzi, en el que las propias víctimas, sin ser conscientes de estar siendo también estafadas, se convierten en captadoras de otras, por lo que los incentivos que creen generar al captar nuevos usuarios provienen de los ingresos que hacen las nuevas víctimas ocasionando de esta manera que el esquema colapse en un corto período de tiempo.

En esta ocasión, los afectados no solamente se encontrarían en la isla de Gran Canaria, la plataforma Creators Alliance tenía usuarios en multitud de países provocando pérdidas económicas a nivel global.

Conocimiento de los hechos

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, a través del Equipo@ Gran Canaria, aglutinó todas y cada una de las denuncias presentadas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario al seguir el mismo patrón de actuación, así como la utilización de ciertos números de teléfonos y billeteras de criptoactivos similares para ponerse en contacto con las víctimas y el posterior envío de los importes defraudados a dichas billeteras.

Pesquisas recabadas

Ante todo ello, la Guardia Civil inició una investigación basada en el análisis pormenorizado de los medios empleados por los autores, que llevó desde el empleo y uso de las líneas de telefonía para dar instrucciones a los denunciantes una vez dados de alta como usuarios, así como la utilización de las plataformas en las que se soportaba la propia plataforma a través de los prestadores de servicios que daban soporte a la misma. No obstante, aún se están recabando datos e indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos e intentar minimizar el perjuicio económico defraudado.

¿Qué hacer si has sido afectado?

Si invertiste en Creators Alliance y sospechas que has sido víctima de una estafa es recomendable:

1º Documentar todas las transacciones, capturas de pantalla, correos electrónicos y cualquier otra comunicación relacionada.

2º Presentar denuncia ante dependencias oficiales de la Guardia Civil que disponga de servicio de Atención al Ciudadano para tramitar la denuncia.

Consejos de autoprotección

En el caso que nos ocupa, desde el Equipo@ Gran Canaria se recuerda que Internet es una fuente de información segura pero que, como en la vida real, hay que ser cautos y extremar las precauciones si queremos invertir parte de nuestro patrimonio utilizando plataformas en la red. Por lo que, si nos interesa un anuncio de una plataforma en concreto, lo ideal es que el usuario contraste la información por diferentes fuentes, y aunque conocidos cercanos nos recomienden participar en este tipo de "negocios", hay que contrastar bien la información antes de dar cualquier paso.