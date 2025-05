La Guardia Civil investiga a dos personas por simular varios delitos

La Guardia Civil ha investigado recientemente a dos personas por simular delitos, tras detectar incongruencias en sus denuncias y descubrir que los hechos relatados no se correspondían con la realidad, ocurriendo los hechos en la localidad de Vecindario.

En uno de los casos, la Guardia Civil investigó a una persona a principios de abril, tras denunciar el hurto en su vehículo particular de aparatos electrónicos y un instrumento musical valorados en más de 4.000 euros, afirmando que uno de los objetos sustraídos había aparecido a la venta en un establecimiento.Tras gestiones practicadas sobre el lugar donde se encontraba el vehículo el día de la sustracción, así como la documentación obrante en el establecimiento, desvelaron la incongruencia con lo relatado por el denunciante, pudiendo comprobar así los agentes que la versión del denunciante no coincidía con los hechos, determinando finalmente que el supuesto robo fue una invención y que la denuncia era simulada, siendo finalmente éste investigado por los hechos.En otro caso, una persona denunció haber sido víctima de un robo violento mientras paseaba por una travesía de una localidad del municipio de Mogán, detallando que dos jóvenes encapuchados le sustrajeron un bolso con 800 euros.Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil, que incluyó entrevistas a vecinos y comerciantes, no se pudo constatar que el hecho hubiera existido, o al menos en la manera denunciada. Igualmente se sumaba la presencia en la zona de personal del área de prevención de la delincuencia de la Guardia Civil en la misma zona y horas en que habría sucedido el robo, sin haberse percatado de ninguna anomalía.

Ante las múltiples contradicciones, los agentes decidieron citar de nuevo a la denunciante para volver a tomarle declaración y aclarar los hechos, siendo esta quien reconoció que no había sido asaltada, sino que había extraviado el dinero y pretendía recuperarlo a través del seguro. Seguidamente, los agentes llevaron a cabo la imputación de la compareciente como presunta autora de un delito de simulación de delito en calidad de investigada.

El resultado de estas investigaciones ha sido la imputación de los denunciantes como presuntos autores de un delito de simulación de delito.

Estos procedimientos ponen de manifiesto la importancia de la labor investigadora de la Guardia Civil y la necesidad de actuar con responsabilidad y veracidad ante las autoridades, ya que la simulación de delitos no solo constituye una infracción legal, sino que también desvía recursos de la seguridad pública que podrían destinarse a quienes realmente lo necesitan

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Telde y San Bartolomé de Tirajana respectivamente.