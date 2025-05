La Guardia Civil desactiva una bengala de señalización marítima que generaba un peligro para la población

Conocimiento de los hechosEl pasado 16 de mayo de 2025, la Guardia Civil de Costa Teguise fue alertada telefónicamente por un ciudadano que, mientras transitaba por las inmediaciones de la Playa de San Juan, en la localidad de Caleta de Famara, advirtió la presencia de un objeto cuyas dimensiones y características le resultaron, a todas luces, sospechosas, al punto de considerar la posibilidad de que se tratase de un artefacto explosivo. Cabe destacar que dicho objeto se hallaba emplazado a escasos 25 metros de las viviendas situadas en la zona.Una vez puesto en conocimiento estos hechos a la Guardia Civil de Costa Teguise, se activó el protocolo sobre hallazgos de posibles artefactos explosivos, pasando aviso inmediato al equipo TEDAX de Lanzarote. Una patrulla del Puesto Principal de Costa Teguise procedió asegurar la zona ante la posible peligrosidad del artefacto.Una vez en el lugar, el equipo TEDAX tras adoptar las medidas de seguridad oportunas, realizan una primera inspección, comprobando que se trata de una bengala de señalización marítima de uso militar.Identificado el artefacto se procede a la neutralización del mismo, garantizando de esta forma la seguridad del lugar y permitiendo nuevamente el paso de persona.Estas granadas de 46 cm de largo y 7 cm de ancho aproximadamente, contienen en su interior una sustancias de alto poder calorífico, que una vez activadas generan una columna de humo haciéndolas visibles a grandes distancias, es por estas circunstancias que en caso de hallazgo de estos artefactos no se toque ni se manipulen y se avise a la Guardia Civil.

Consejos en caso de localización de un explosivo

Ante la localización de algún artefacto de origen militar no explosionado o apariencia de explosivo, la Guardia Civil recomienda seguir estos sencillos consejos para su seguridad:

• No manipular el artefacto e impedir que nadie lo haga.

• Alejarse de la zona donde se encuentre el explosivo.

• Avisar inmediatamente a la Guardia Civil o al Cuerpo de Seguridad competente o más cercano, o en su defecto al 112.

• Señalizar la zona y la ubicación del explosivo, manteniéndose a una distancia prudencial, no perdiéndolo de vista para evitar que se acerquen otras personas.