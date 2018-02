Tras los robos cometidos en las diferentes explotaciones agrícolas, los agentes pertenecientes al Equipo ROCA comenzaron desde finales del 2017 una serie de investigaciones, vigilancias, seguimientos así como numerosas entrevistas y reuniones con personas relacionadas con las explotaciones afectadas, finalizando dichas investigaciones con el esclarecimiento de seis hechos delictivos, siendo fundamental en su resolución la colaboración ciudadana.

Detención de una persona por un delito de robo con fuerza en la localidad de Valsequillo

Tras ser informados de un delito de hurto y un robo con fuerza ocurrido entre los pasados meses de octubre y noviembre del año 2017, en una finca agrícola de la localidad de Valsequillo de donde sustraen en diferentes ocasiones gran cantidad de aguacates, la Guardia Civil inicia una investigación la cual finaliza con la detención, el pasado día 15 de noviembre del 2017, de un hombre de iniciales A.S.S. y nacionalidad española, de unos 38 años de edad, vecino de la localidad de Valsequillo y sin antecedentes policiales como supuesto autor de los hechos.

Cabe indicar que dicho esclarecimiento no sería posible si no fuese a la colaboración ciudadana.

Detención de tres personas por un Delito de Robo con Fuerza en la localidad de San Mateo

En otra investigación el Equipo Roca, tras tener conocimiento de la sustracción de naranjas en una finca agrícola de la localidad de San Mateo el pasado día 14 de enero del año 2018, comienza una investigación la cual finaliza con la detención, el día 25 de enero, de F.M.H.C. y de G.A.D.S. ambos de unos 20 años de edad, y de Y.G.H. de 19 años de edad, todos ellos de nacionalidad española y vecinos de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria -sin antecedentes policiales- como supuestos autores de los hechos, gracias a la colaboración ciudadana y a efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de San Mateo, pudiendo recuperar en esta ocasión la fruta sustraída - 50 kilogramos- y entregándosela al legítimo propietario.

Esclarecimiento de dos Delitos de Robo Con Fuerza ocurridos en fincas agrícolas del municipio de Gáldar

A raíz de otros dos robos con fuerza ocurridos el pasado mes de diciembre de 2017 en dos fincas agrícolas de la localidad de Gáldar, donde se cultivaban aguacateros entre otros, se inicia una investigación la cual y gracias a la colaboración ciudadana se finaliza con el esclarecimiento de ambos delitos a principios de enero del 2018; el supuesto autor de los hechos es un hombre de iniciales Y.E.R. y 38 años de edad, vecino de la localidad de Gáldar y con numerosos antecedentes policiales, pudiendo recuperar los agentes de la Guardia Civil 40 kilogramos de aguacates.

Detención de una persona por un Delito de Robo con fuerza en la localidad de Gáldar

En otra investigación motivada por varias sustracciones de aguacates en una finca agrícola de la localidad de Gáldar, se inicia una investigación la cual finaliza con la detención como presunto autor de los hechos, el pasado día 01 de febrero, de un hombre de iniciales M.A.M.T., de 53 años de edad y nacionalidad española, vecino de la localidad de Gáldar, con numerosos antecedentes policiales, gracias nuevamente a la colaboración ciudadana.

La Guardia Civil recuerda la potencial peligrosidad que conlleva el consumo de este tipo de productos sin sus informes sanitarios pertinentes, pudiendo ser tóxicos al no haberse desprendido completamente de los productos químicos aplicados para el control de las diferentes plagas existentes, por lo que no se recomienda la compra de estos productos si no es únicamente en establecimientos autorizados.