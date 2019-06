La Guardia Civil detiene a una persona en Gran Canaria por sendos delitos de robo con fuerza y detención ilegal

Tras acudir a las inmediaciones del lugar los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local identificaron a una persona –conocido por sus antecedentes policiales- a raíz de la descripción de la vestimenta aportado por un testigo de lo sucedido, aunque no fue detenido en ese momento debido a la falta de indicios criminales más concretos de su presunta autoría en el robo.Inmediatamente los agentes acudieron a la vivienda donde ocurrieron los hechos, recogiendo la manifestación de la mujer afectada por el intento de robo, que refirió que se encontraba junto a su bebé en la morada en el momento que supuestamente A.J.R.V. entró en ella forzando la puerta, y que concretamente estaban en el interior de una habitación cuya puerta de acceso a la misma tiene un pestillo por su parte exterior, donde presuntamente les encerró.La mujer entonces llamó por teléfono a su pareja sentimental comunicándole lo sucedido, acudiendo éste al domicilio, abriendo inmedatamente la habitación en la que se encontraba su pareja y su hijo. En ese momento pudieron comprobar como ya el presunto autor de los hechos no se encontraba en la vivienda, hallando los cajones de la entrada abiertos con cierto desorden en los mismos, sin llegar a sustraer nada.Inspección técnico-ocular y detenciónLa Guardia realizó la inspección ocular verificando el forzamiento de la puerta principal de acceso con una herramienta, tipo destornillador o similar observando ademas la existencia de un pestillo en la parte exterior de la puerta de la habitación donde supuestamente habían quedado encerradas la victima con su bebé.Tras las citafas indagaciones y en vista de la manifestación de varios testigos, dando datos más concretos sobre la descripción física del presunto autor, la Guardia Civil recopiló varios indicios razonablemente suficientes para detener a A.J.V.R. como presunto autor de un robo con fuerza en las cosas (en grado de tentativa) y otro de detención ilegal, pasando a disposición judicial el pasado día 29 de mayo en el corrrespondiente juzgado en funciones de guardia de los de Arucas.

Consejos de seguridad para la prevención de robos en domicilios-Recomendaciones generales

 Compruebe que puertas y ventanas están bien cerradas.

 Cierre la puerta siempre usando la llave, no sólo con el resbalón, puesto que así pueden abrirse fácilmente.

 Instale en su vivienda una puerta blindada. Si su puerta no es blindada, procure que tenga, al menos, dos puntos de cierre, y que no exista hueco entre la puerta y el suelo. Refuerce la parte de las bisagras con pivotes de acero y ángulos metálicos que impidan apalancar la puerta. Instale mirillas panorámicas.

 Valore la posibilidad de instalar dispositivos electrónicos de alarma.

 No deje nunca las llaves escondidas en el buzón, macetas, caja de contadores, etc., ya que pueden ser localizadas con relativa facilidad por los ladrones.

 No deje las persianas completamente cerradas, es un signo evidente de ausencia.

 No duerma con las ventanas abiertas si no cuenta con medidas de seguridad.

 Deje ropa tendida en caso de ausencias que no sean muy prolongadas.

 No desconecte totalmente la electricidad. El timbre de la puerta desconectado es un indicio de ausencia.

 No deje objetos de cierto valor en terrazas sin cerramiento.

 Anote el número de serie de los electrodomésticos, aparatos de fotografía, vídeo y similares.

 Fotografíe las joyas y otros objetos valiosos.

 No comente su ausencia ni su duración con desconocidos, ni deje mensajes avisando de la misma en el contestador.

 En ausencias prolongadas pida a un vecino que colabore con usted por medio de la recogida del correo, comprobación del estado de la vivienda, encendido ocasional de alguna luz, conexión de radio o el televisor, etc. Deje un teléfono para que le localicen en caso de emergencia.

 No abra mediante el portero automático a desconocidos. Compromete su seguridad y la de sus vecinos. Los vendedores, operarios de servicios de agua, electricidad, gas, tienen obligación de acreditarse y usted puede verificarlo telefónicamente. Si en la tarjeta del empleado figura un número que no es el oficial, desconfíe.

 Haga una buena elección de los empleados de servicio doméstico. Si estas personas han tenido acceso a las llaves de entrada a la vivienda, al cesar en sus servicios, cambie los bombines.

 En plazas de garaje comunitarias, donde el cierre de la puerta se acciona por medio de un temporizador, espere hasta que se haya cerrado para evitar que alguna persona aproveche para entrar.

 No concierte citas en la vivienda con personas desconocidas, especialmente si el contacto se ha establecido mediante teléfono, Internet, u otro medio que facilite el anonimato.

 Ante la presencia de marcas en las puertas o portales, o ruidos no habituales en casas desocupadas, avise al Cuerpo de Seguridad competente en la zona, si es la Guardia Civil llame al teléfono 062 o en cualquier caso al 112. Recuerde tomar nota de cualquier cosa o vehículo sospechoso.

 Si el piso ha sido comprado a otro propietario, o si es de nueva construcción y han tenido acceso varias personas, es aconsejable cambiar el bombín de la cerradura.

 Antes de abandonar la vivienda compruebe la presencia de cualquier persona que no inspire confianza.

 Anote los datos de los vehículos y/o personas que merodean por los alrededores de la vivienda.