La Guardia Civil destruye varias granadas de mano del siglo pasado en Gran Canaria

La actuación comenzó en torno a las 12:00 horas del referido día 20, cuando un ciudadano en la zona del barrio de La Atalaya participó el hallazgo a la Guardia Civil, acudiendo en primer lugar una patrulla del citado Puesto Principal, que verificó el hallazgo y rápidamente acordonó la zona e inicio las pertinentes medidas de seguridad, dando aviso a través del Centro Operativo de Servicios (COS) al Equipo de Desactivación de Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil.

Al llegar al lugar el Equipo citado y una vez comprobado que por parte de la patrulla de la Guardia Civil ya se habían adoptado las pertinentes medidas de seguridad y acordonamiento, se realizó un minucioso reconocimiento en el citado cuarto, encontrándose diez granadas de mano , una de mortero y 16 cartuchos de bengalas de señalización.

Los agentes pudieron comprobar como las granadas (de modelo OTO, BRDA, ROMA, etc.) eran muy antiguas –probablemente de una antigüedad superior a los 60 años- y carecían de carga explosiva alguna, por lo que dedujeron que eran un tipo de material usado para el coleccionismo, procediendo a su retirada.

Colaboración ciudadana

En la mayoría de situaciones de este tipo la colaboración de los ciudadanos es clave para localizar los artefactos y así evitar su manipulación y posterior accidente, de forma que finalmente puedan ser custodiados y destruidos con las preceptivas medidas de seguridad.

Consejos prácticos en caso de localización de un explosivo

En caso de localización de algún artefacto de origen militar no explosionado, la Guardia Civil recomienda seguir estos sencillos consejos para su seguridad, que se resumen en no tocar, no mover, señalizar y avisar:

• No manipular el artefacto e impedir que nadie lo haga.

• Darle consideración de real a cualquier objeto, con apariencia de artefacto explosivo, que resulte extraño al entorno en que se encuentra.

• Avisar inmediatamente a la Guardia Civil o al Cuerpo de Seguridad competente o más cercano, o en su defecto al 112.

• Señalizar la zona y la ubicación del explosivo, manteniéndose a una distancia prudencial, no perdiéndolo de vista para evitar que se acerquen otras personas.

Además cuando un comercio o empresa, que comercialice con este tipo de material, observe que los citados elementos –bengalas y material pirotécnico- han caducado, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil para proceder a establecer el trámite obligatorio que llevará a la posterior destrucción de aquel.