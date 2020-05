La Guardia Civil investiga a una persona en Agüimes por sendos delitos de estafa y falsedad documental

Gran Canaria/ Presuntamente realizaba falsas ofertas de trabajo y vendía certificados de prevención de riesgos laborales falsificados.

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes, en Gran Canaria, investigó el pasado día 23 del mes en curso a un varón de iniciales Z.A.B.H. -nacionalidad española, antecedentes policiales de la misma naturaleza, 35 años de edad y natural de Santa Lucía de Tirajana- como presunto autor de un delito continuado de estafa y falsedad documental.



Inicio de las investigaciones

La actuación del Área de Investigación del citado Puesto Principal comenzó el pasado mes de abril, tras detectarse un incremento de los delitos relacionados con estafas que presentaban nexos en común en su modus operandi, que consistía en la oferta de certificados de cursos de prevención de riesgos laborales y oficial de construcción.

Modus Operandi

El investigado se ponía en contacto con sus víctimas mediante llamada telefónica, al conseguir previamente los números de posibles víctimas a través de otros conocidos, presentándose como encargado de contratación para una determinada empresa de construcciones real, informando sobre la oferta de empleo que su empresa demandaba para, una vez captada la atención y el interés de la víctimas, preguntarles si disponían del certificado de prevención de riesgos laborales, requisito indispensable para acceder al empleo ofertado, ofreciendo a su vez dicho certificado por un importe de 100 euros.

El investigado tras la formalización del pago por parte de los perjudicados, bien mediante ingreso al número de cuenta facilitado por éste o entregado de forma presencial en mano, hacía entrega de los mencionados certificados falsificados con el nombre de los interesados, informando a las víctimas que se les comunicaría la fecha de inicio de la actividad laboral.

Sin embargo, trascurrido cierto tiempo, los afectados intentaban ponerse en contacto con el investigado interesándose por el inicio del empleo que les había sido ofertado, no obteniendo respuesta alguno a sus llamadas o mensajes.

Empresas utilizadas como reclamo

Incluso el investigado, para la consecución de la certificación y las falsas ofertas laborales citadas, utilizó -sin tener ninguna relación de trabajo con ellas- la denominación de dos empresas, una relacionada con la formación para el empleo con sede en Valencia, que sin embargo carece de autorización para expedir las referidas titulaciones desde el año 2013, y la segunda relacionada con la construcción y con sede en Canarias.

Número de víctimas de la estafa

La Guardia Civil de momento ha contabilizado un total de once personas perjudicadas, si bien se continúa con las gestiones de investigación y no descartándose un mayor número de afectados.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Telde nº 3, en funciones de guardia, junto con el investigado por los referidos delitos.

