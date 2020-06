Ciberestafa: Utilizan imágenes de famosos para una falsa Inversión de Bitcoin Storm

Canarias/ Desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias están llegando notificaciones sobre la estafa de las falsas inversiones en Bitcoin Storm, utilizando la imagen de personajes públicos para darle más credibilidad a la supuesta campaña publicitaria para comprar divisas electrónicas.

Según los reportes llegados al ODIC, las últimas campañas fraudulentas encontradas en Facebook, se está utilizando la imagen de una persona reconocida a nivel nacional, como es Alberto Chicote. Bien es cierto, el propio Chicote ha desmentido en Twitter que tenga relación alguna con esta campaña fraudulenta para invertir en Bitcoin.



La metodología criminal utilizada en estas falsas campañas de inversión son siempre las mismas. Tratándose de textos similares en todos los casos donde sólo cambia el nombre de los protagonistas. También aparecen supuestos testimonios de personas que han tenido éxito invirtiendo en Bitcoin, los cuales no son reales.

Medidas a tomar para no ser víctimas de estos fraudes.

• Mirar quién está detrás de la supuesta campaña de inversión. Buscar referencias de la empresa en Google para comprobar si algún portal especializado de inversiones la tacha de fraude.

• Algunos Sitios Webs Fraudulentos tienen un diseño llamativo presionando al usuario para que invierta, haciéndolo por medio de banners en los que cuentan que la promoción para invertir es de tiempo limitado y, si no inviertes de inmediato perderás una oportunidad única para invertir.

• En estas campañas fraudulentas para invertir a veces también intentan meter declaraciones falsas de expertos inversores y clientes satisfechos.

• Acudir a un asesor financiero para averiguar si la oferta recibida es auténtica o no.

