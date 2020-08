Bitcoin Storm: La estafa que se ha cobrado miles de víctimas en todo el mundo, sigue creciendo en Facebook

Canarias/ El observatorio de delitos informáticos de Canarias alerta de las ultimas ciberestafas detectadas, donde resalta, el aumento considerable de web fraudulentas relacionadas con Bitcoin Storm. La red social Faceook es una de las elegidas por los cibercriminales para propagar enlaces maliciosos. El cibercriminal hace publicaciones con perfiles falsos en grupos muy concurridos de esta red social, haciéndose pasar por otra persona. Supuestamente, en la publicación se anuncia sobre "Cómo convertir una pequeña cantidad de dinero en muchos miles de euros invirtiendo en Bitcoin Storm", donde les aseguran tener una alta rentabilidad en pocas horas mediante el testimonio de una persona famosa.



Como verán, en la publicación realizada por el estafador, incita a las víctimas potenciales a invertir en criptomonedas (Bitcoin Storm) y hace que muchos usuarios caigan en este engaño por lo atractivo que conlleva ganar dinero en poco tiempo trabajando desde casa. El gancho usado es garantizar a las supuestas víctimas que, con poco dinero invertido, tendrán una alta rentabilidad en pocas horas con la posibilidad de ganar bastante dinero. En dicha publicación, aparece un enlace (http://lucro.info/) que nos redirige hacia un sitio web "falso" (https://web.aicrypto.live/es/prelanders/ortega/), en el cual usan la imagen de personajes públicos para darle más credibilidad a la supuesta campaña publicitaria para comprar divisas electrónicas, en este caso suplantan la imagen de Amancio Ortega.

Muchas de estas publicaciones vienen escritas en un lenguaje alarmista para no dejar pensar a la víctima potencial sobre la posible viabilidad de la inversión y que debe actuar lo antes posible si no quiere perder la oportunidad de ganar dinero. Una vez que el estafador convence a las víctimas potenciales que este tipo de inversiones no es una estafa y, si siguen sus recomendaciones, ganarán bastante dinero en poco tiempo. Al finalizar el reportaje con el personaje público en cuestión, hay un apartado donde invita a la víctima potencial a "Registrarte Ahora" para invertir en criptomonedas. Sin darse cuenta de que todo esto es una estafa, la víctima se siente convencida en que puede ganar bastante dinero sin trabajar, por lo cual hace click en "Registrarte Ahora", redirigiéndolo a otro sitio web "falso" (https://bitcoinwebsystem.com/index-es.html), donde tiene que rellenar un formulario con sus datos personales e información financiera sensible que servirá para dar una entrada inicial de dinero en la supuesta inversión de divisas electrónicas de Bitcoin Storm.

Medidas a tomar para no ser víctimas de estos fraudes.

• Mirar quién está detrás de la supuesta campaña de inversión. Buscar referencias de la empresa en Google para comprobar si algún portal especializado de inversiones la tacha de fraude.

• Algunos Sitios Webs Fraudulentos tienen un diseño llamativo presionando al usuario para que invierta, haciéndolo por medio de banners en los que cuentan que la promoción para invertir es de tiempo limitado y, si no inviertes de inmediato perderás una oportunidad única para invertir.

• En estas campañas fraudulentas para invertir, a veces, también intentan meter declaraciones falsas de personajes públicos y falsos expertos en inversión.

• Acudir a un asesor financiero para averiguar si la oferta recibida es auténtica o no