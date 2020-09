La Guardia Civil advierte de la existencia de una modalidad de estafa en la realización de servicios de desinfección (Covid-19) en domicilios

A raíz de la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) hay empresas de limpieza no especializadas que están realizando servicios de desinfección fraudulentos, consistiendo una de estas prácticas falsas en la supuesta utilización de sistemas de producción de ozono, que obligan a que no haya presencia de persona alguna en el lugar a tratar.

Casos en Lanzarote

El modus operandi que realizan estos presuntos estafadores consiste en hacerse pasar por personal de empresas de desinfección, utilizando fraudulentamente su marca, al ser muy conocidas o vinculadas a la administración local o insular.

Al operar se presentan en el domicilio de personas mayores, portando incluso un carné profesional falso, ofreciendo incluso una instalación de un geolocalizador por un precio irrisorio, con el supuesto fin de obtener los datos personales y bancarios para ser posteriormente estafados.

Una vez en el interior de las viviendas el presunto objetivo de los estafadores, sin oposición de los moradores, sería registrar el interior de la misma y sustraer cualquier objeto de cierto valor o dinero en metálico, aprovechando la ausencia momentánea de los moradores durante las inexistentes labores de desinfección. Hay que incluir además que existe la opción que dichos "profesionales" le facturen por un servicio no solicitado.

Información

Los servicios municipales coordinados por la Policía Local de Tías, están realizando además una campaña informativa entre los residentes de la zona informando de la inexistencia de dicho servicio municipal. Cabe destacar que según información recabada de los propios servicios municipales, no hay constancia de trabajadores municipales ni empresas vinculadas con los ayuntamientos que se encuentren realizando estas labores de desinfección.

Por lo que ante cualquier información relevante sobre esta cuestión, pueden comunicarlo al 062 o contacten con el cuerpo de policía local competente en su municipio.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFA.

• No se debe facilitar nunca el paso a desconocidos que vengan a realizar cualquier tipo de revisión; normalmente las compañías que necesitan realizar este tipo de servicio, lo comunican con antelación al usuario.

• Ante la duda, requiera el apoyo de algún un vecino o la Policía que podrán ayudar a resolver la "probable insistencia" de estos profesionales.

• Dentro del contrato para obtener dicho servicio, en caso de haber sido solicitados los servicios previamente por el consumidor, han de constar los datos de empresa CIF, razón social y resto de datos fiscales.

• Una vez que llega el técnico al hogar y realiza la inspección genera un presupuesto antes de hacer ningún tipo de modificación o arreglo en la desinfección; cuando el cliente acepta el presupuesto se realiza dicho servicio, generándose así una factura. Por tanto, el usuario debe recibir dos documentos diferentes, el presupuesto y la factura.

• No abra la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. Si no tiene mirilla, instálela.

• Desconfíe siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta de cualquier cosa o que diga representar a un organismo público o asociación humanitaria. El delincuente utilizará cualquier excusa para entrar en su casa.

• Desconfíe de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados previamente por usted o por su familia.

• Identifique a los empleados que, aún con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio.