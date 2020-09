La Policía Local levanta 138 actas durante la pasada semana, 55 por no usar mascarilla

Santa Cruz de Tenerife/ Los agentes prosiguen en su tarea para tratar de erradicar la práctica del "botellón" en lugares como el parque de Las Mesas y la playa de Las Teresitas. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha levantado, durante la semana pasada, un total de 138 actas de infracción tanto por los incumplimientos de la normativa preventiva para evitar el contagio de COVID 19 como por el consumo de alcohol en zonas públicas, lo que popularmente se conoce como 'botellón'. Del total, 55 actas de infracción se han tramitado por no hacer uso de la mascarilla en circunstancias donde es obligatoria.



La concejala de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del ayuntamiento santacrucero, Evelyn Alonso, ha insistido en su llamamiento a la ciudadanía "para que colabore con nosotros y si tiene conocimiento de este tipo de situaciones se lo haga saber a la Policía Local llamando al 092, porque les garantizamos que los agentes están empeñados en frenar este tipo de comportamientos incívicos que nos ponen en riesgo a todos".

Alonso recordó "está en nuestras manos y responsabilidad cumplir con las normas preventivas ante el Covid 19, pero si hay quienes insisten en no asumirlas; no queda otra que reforzar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que apliquen, con todo el rigor, la legislación vigente ante estas situaciones".

Respecto a las infracciones derivadas del "botellón" el mayor número de ellas se han instruido durante los fines de semana. Hay que recordar que la Policía Local tiene como objetivo perseguir esta práctica que, si bien siempre ha sido ilegal, en las actuales circunstancias se hace más necesaria su erradicación. En total se han tramitado 63 actas por este motivo durante la última semana. Entre las intervenciones destacadas en este aspecto sobresalen los servicios realizados tanto en el parque de Las Mesas como en la playa de Las Teresitas.

En el primer caso, tras la identificación de 40 personas que celebraban una fiesta multitudinaria durante la madrugada del día 20, se instruyeron 21 actas por no usar mascarilla y 25 por el "botellón"; también se intervino con una decena de vehículos, en algunos de los cuales se habían instalado potentes equipos de sonido. Como resultado de la verificación documental se detectaron dos coches sin seguro obligatorio y al conductor de uno de ellos sin permiso de conducción.

La otra intervención se produjo, la misma noche, en la playa de Las teresitas donde un grupo de ocho jóvenes fueron sancionados por la práctica del botellón. Las diferentes patrullas de la Policía Local, tanto de las unidades operativas como de la Unipol, vienen realizando seguimientos y comprobaciones sobre esta materia en los cinco distritos del municipio.

El resto de las actas tramitadas durante la pasada semana se pueden resumir en nueve casos motivadas por la desobediencia a las indicaciones de los agentes de la autoridad; siete por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes; y tres por cuestiones como fumar en lugares prohibidos; venta de alcohol fuera de los horarios establecidos; o incumplir las franjas horarias de cierre de un establecimiento.

