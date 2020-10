La Guardia Civil destruye veintidós cohetes granífugos hallados en un almacén municipal de Fuerteventura

Aviso de un ciudadano y activación del GEDEX

A mediados de octubre se recibió solicitud de colaboración del Puesto principal de la Guardia Civil de Morro Jable al GEDEX de Lanzarote en la cual participaba que en un almacén municipal del Ayuntamiento de Pájara se habían encontrado unos tubos que podían contener pólvora.

Seguidamente se trasladó el EDEX de servicio (Equipo de desactivación de explosivos), junto con una patrulla del Puesto Principal de Morro Jable, Policía Local y bomberos de ayuntamiento, observando que el citado material pirotécnico estaba en el interior de dos cajas de madera en la referida instalación municipal.

Tras adoptar las oportunas medidas de seguridad se trasladó el material a un terreno apropiado para su destrucción, donde con presencia de los citados cuerpos municipales y una ambulancia, se procedió a realizar seis explosiones controladas para la destrucción del material, utilizando para ello cargas controladas especiales al objeto de minimizar el impacto medioambiental.

Origen y/o procedencia de los cohetes

Este tipo de elementos se utilizan para desintegrar el granizo de una nube, su funcionamiento consiste en activar una carga primaria propulsora de pólvora que esta en su interior para que el cohete alcance una nube, en este punto se activa una segunda carga la cual explota y el contenido químico que lleva en su interior (generalmente yoduro de plata) provoca que el granizo se desintegre, ya que este material atrae las moléculas de agua. Este material estaba al parecer en los almacenes desde hace más de 20 años, que fue cuando el ayuntamiento se hizo cargo de estos almacenes.

Consejos prácticos en caso de localización de un explosivo

En caso de localización de algún artefacto de origen militar no explosionado o apariencia de explosivo, la Guardia Civil recomienda seguir estos sencillos consejos para su seguridad:

• No manipular el artefacto e impedir que nadie lo haga.

• Alejarse de la zona donde se encuentre el explosivo.

• Avisar inmediatamente a la Guardia Civil o al Cuerpo de Seguridad competente o más cercano, o en su defecto al 112.

• Señalizar la zona y la ubicación del explosivo, manteniéndose a una distancia prudencial, no perdiéndolo de vista para evitar que se acerquen otras personas.

Además cuando un comercio o empresa, que comercialice con este tipo de material, observe que los citados elementos han caducado, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil para proceder a establecer el trámite obligatorio que llevará a la posterior destrucción de aquel.