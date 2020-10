La Guardia Civil detiene a dos personas que fueron sorprendidas robando en el interior de una empresa de Gran Canaria

Gran Canaria/ Accedieron al lugar, una empresa de repuestos de automoción ubicada en el polígono de Arinaga, mediante un butrón realizado en el techo por el pretendían salir con los objetos sustraídos. La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes, en Gran Canaria, ha detenido el pasado día 26 de octubre a dos varones de iniciales VALG y AVG – de 26 y 22 años de edad, con antecedentes policiales- como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas al ser detenidos cuando intentaban sustraer diferentes objetos en una empresa de automoción.



Aviso COS y actuación inmediata

La intervención de la Guardia Civil comenzó en horas de la madrugada del mencionado día, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Las Palmas activó a los agentes por el salto una alarma en un establecimiento comercial del Polígono Industrial de Arinaga.

Personados en el lugar, pudieron comprobar en primera instancia que exteriormente no se observaban daños en ninguno de los accesos del comercio, motivo por el que se establecieron contactos inmediatos y oportunos con uno de sus responsables para acceder al interior.

Detención in flagranti delito

Una vez dentro del establecimiento, la Guardia Civil sorprendió a dos varones que estaban equipados con guantes, pasamontañas y numerosas herramientas los cuales estaban sacando por un butrón practicado en el techo diversos objetos de valor.

La rapidez con la que se realizó esta actuación permitió sorprender es estos individuos en la zona interior que fueron inmediatamente detenidos por un delito de robo con fuerza en las cosas continuando los agentes con las investigaciones oportunas por la posible participación de más personas en estos hechos, por lo que no descarta nuevas detenciones, quedando los detenidos, junto a las diligencias policiales instruidas, a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Telde.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)