ODIC alerta de una nueva estafa telefónica en Canarias, Madrid y Barcelona

Canarias/ El Observatorio de delitos informáticos de Canarias alerta de una nueva estafa telefónica. Usuarios de Canarias, Barcelona y Madrid, han alertado de intento de estafa por parte del número telefónico +34 968800739. Los usuarios manifiestan que el ciberdelincuente se hace pasar por un comercial de Vodafone, con el fin de ofrecer supuestas ofertas de telefonía móvil de última hora, haciendo creer a la víctima que la oferta expira en pocos días. Para ello le piden a la víctima que mande el DNI por WhatsApp para domiciliar el pago de la supuesta oferta a la que se ha suscrito. En realidad, tal oferta de telefonía no existe, su objetivo es averiguar los datos personales de la víctima e información bancaria del mismo (Nº de la Cuenta Corriente del Banco).



El ODIC ha podido comprobar que diferentes usuarios de internet, alertan del teléfono 968800739 como fraudulento. También se identifica el modus operandi, utilizando restricciones de llamadas entrante en dicho número, solo pudiéndose realizar llamadas salientes para realizar las supuestas estafas.

La compañía Vodafone España en respuesta a un usuario de Twiiter, sobre teléfono 968800739, comunica: (ese número no forma parte de nuestro equipo)

Nuestra recomendación para no caer ante este tipo de estafa es: Grabar este número en la "Agenda de Contactos" y ponerle el nombre de "No descolgar".